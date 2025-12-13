航空城獎勵金 中央地方不同調

桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區開會員大會，拆遷戶獎勵金因中央不給地方給，迫使促進會決議17日赴立法院陳情。（廖姮玥攝）

桃園航空城經拆遷戶配地、配屋，因央行打房辦不到低移和足夠額度的貸款，近日又發生中央與地方拆遷安置工作搬遷獎勵金落差，迫使航空城地方促進會決議17日赴立法院陳情。桃園市長張善政喊話中央，不要讓航空城「一國兩制」，中央、地方不同調，引發拆遷戶恐慌。

桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區舉行會員大會，因中央負責的機場園區拆遷安置工作取消51戶拆遷戶自動搬遷獎勵，但市府負責的園區拆遷戶仍能享有這項獎勵，引發拆遷戶怒喊不公、權益受損。航空城地方促進會也決議17日到立法院陳情，揭露中央完全不顧航空城公共工程延宕2年多，無法做到最初「先建後拆」承諾，卻粗暴對待拆遷戶，取消自動搬遷補償。

桃園航空城地方促進會理事長陳錫達表示，拆遷戶選擇政府的安置住宅，但是行政院航空城專案小組、交通部負責的蛋黃區不能如期交屋，最近1張公文給51戶遷拆戶，說今年8月底自動搬遷期限已至，沒搬走、未完成搬遷點交者將取消按拆遷補償費計算的原15％獎勵。有拆遷戶詢問安置住宅還沒完成交屋，沒地方住，但未被理會，不管拆遷戶要住哪裡，交通部執意依規定辦理。

陳錫達指出，對照市政府負責的蛋白區，自動搬遷獎勵的期限和蛋黃區一樣是8月31日，但市府先前允諾考量安置住宅未能如期交屋，接到陳情後協調出彈性處理做法，即同意拆遷戶切結，一旦接到交屋通知，3個月內完成搬遷仍能領15％獎勵。交通部原本也傾向這樣做，沒想到最近給拆遷戶的公文表明不給自動搬遷獎勵，理由就是沒有在期限內完成搬遷。

陳錫達說，政府工程延宕兩年多在先，拆遷戶重建也只能跟著往後延，入住安置住宅或配地重建都跟著往後延，如果按照中央這種粗暴方式，90％以上的拆遷戶獎勵補助都不用領了。

張善政表示，航空城拆遷戶安置和搬遷獎勵的問題，屬於市政府權責的都有腹案，不過中央還是要拜託立委涂權吉反映拆遷和獎勵問題，不要讓航空城變成「一國兩制」，市政府負責的區域一種做法，中央負責的是另一種做法。