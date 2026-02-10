航空城補助延長！安置協助金每坪3萬、15％獎勵金 申請懶人包

桃園市府地政局同意，符合條件者提出航空城重建協助金展延申請，都可順延4個月。另建物補償費的15％獎勵金，中央日前提出申請時間延長至6月。（航空城工程處提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園航空城安置街廓原訂2月底前完成2樓版勘驗，才可領取每坪3萬元的重建協助金，市府地政局同意，凡在月底前完成建照掛件案件，提出展延申請都「可順延4個月」。另建物補償費的 15％獎勵金，中央日前提出申請時間延長至6月；而桃園市府則維持點交後3個月。地政局表示，民眾提出申請後，及啟動審查相關程序，會盡力協助民眾領取補助。

安置重建協助金每坪3萬，上限300萬，民航局、桃園市政府原定訂2月28日前完成2樓版勘驗即可領取，現在將展延申請日期延長至6月30日。市府地政局表示，但如果有符合得展延的條件，原則上都是會受理，但仍希望民眾可以盡快提出展延的申請。

廣告 廣告

另為鼓勵拆遷戶加速搬遷，在政府規定的期限內完成原住處交屋與搬遷者，可額外獲得建物補償費或救濟金的15％，作為獎勵金；市府訂定於切結、點交及交屋後3個月內完成搬遷，即可申請；民航局原定去年8月要搬，後續經民眾爭取延到今年1月17日複驗，近期又再度公告無條件延至6月30日。

國民黨籍議員徐其萬指出，2月份剛好碰到過年及228年假，實際工作天所剩無幾，航空城重建戶民眾普遍反應根本無法完成要求，預估有5成多的住戶無法達標，獎勵金機制本為鼓勵民眾加速搬遷，現卻為逼民眾搬遷，中央、地方又不同步，民眾常搞錯，地方上也多次反應，中央與地方應同步，申請時間、延長都應一致性，不該讓民眾頻頻擔心是否逾期，讓民眾焦慮不已！

地政局表示，原來配售安置住宅的未搬遷戶，如於114年8月完成建物搬遷，可以加發建物補償費15％的配合加速開發獎勵金，去年8月市府有檢討安置住宅的期程，對於配售安置住宅，然後有意願提前搬遷的安置戶，可以提出承諾書，承諾交屋後3個月內搬遷，一樣可以領15％的獎勵金，民航局則到今年2月決定將提前搬遷期限延到6月。市府的部分安置住宅已陸續交屋，有意願提前搬遷者，請民眾於交屋後3個月提出自動拆遷申請書，市府會依照相關行政程序來處理，原則上會盡量的來協助民眾可以領取獎勵金。

地政局說，分配安置街廓自行重建者，如於115年2月28前完成二樓版勘驗符合條件者，得依照建照執照面積申請每坪3萬，上限300萬元的安置街廓重建協助金，因考量民眾重建過程有受到若干因素影響導致時間有略為增加，故民眾如於2月底前已經已有申請建造執造，可個案提書展延申請，至多4個月到115年6月30日完成二樓版勘驗仍可領取協助金。

更多中時新聞網報導

王淨生日對決玖壹壹 柯震東吹氣球輸春風

何曼希首扛女一 對邱以太呼巴掌嚇壞

HBL》南山險退金甌 女生組4強提前底定