航空城重建困難重重 徐其萬議員：應積極協助安置徵收戶

航空城計畫推動超過六年，問題叢生、進度延宕，市議員徐其萬於市政總質詢中指出，已導致徵收戶及沿海居民陷入重建困境。他呼籲市府全力協助徵收與安置戶，讓「國家級建設」成為地方發展助力，而非居民負擔。針對清華醫院用地久無進展，也建議市府成立「桃園市立醫院總院」，照顧沿海居民健康。

徐其萬議員表示，航空城自108年7月啟動土地協議價購以來，原定114年第一季完成抵價地分配、116年第三季完成點交，卻因行政院土徵小組會議決議延後兩年，恐導致大配地延至119年。他質疑市府進度嚴重落後，要求依原定計畫執行，並針對長期等待的徵收戶提出合理補償機制。

徐其萬議員進一步指出，安置街廓重建過程中仍有構造物未清除，影響施工與成本。他建議延長安置戶二樓地板勘驗期限至明年8月，並放寬一年內取得使用執照之限制，以兼顧品質與實際需求。此外，他呼籲將「配合加速開發獎勵金」搬遷期限自115年6月延至116年6月，避免居民「看得到吃不到」，並促請市府加速周邊道路與公共設施建設。

徐其萬議員表示，航空城內6處活動中心拆除後僅青峰市民活動中心確定重建，應加速大海、竹圍、海口等地區興建進度。他並關切宗教專用區退縮與土地公廟補償問題，建議放寬退縮規範與容積率，協助信仰延續。同時指出埔心「天地戀社區」及剔除區聯外道路規劃不合理，要求市府確保交通便利。徐其萬議員強調，許多農民交出土地後失去生計，市府應研擬合理補償與輔導措施，讓居民能安心度過重建期。

