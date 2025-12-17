航空城「先建後拆」承諾遭質疑 藍委籲中央撤回處分、保障徵收戶權益

國民黨立委涂權吉17日與立委牛煦庭、桃園市議員徐其萬及桃園航空城地方促進會、拆遷區里長北上立法院召開記者會，要求中央正視徵收戶困境，勿讓「先建後拆」承諾跳票。（張睿廷攝）

桃園航空城安置住宅未如期交屋，卻要求徵收戶限期拆屋、否則取消拆遷獎勵金，引發地方反彈。國民黨立委涂權吉17日與立委牛煦庭、桃園市議員徐其萬及桃園航空城地方促進會、拆遷區里長北上立法院召開記者會，要求中央正視徵收戶困境，勿讓「先建後拆」承諾跳票。地方促進會提到，若問題未獲改善，不排除進一步採取陳抗方式表達訴求。

涂權吉指出，大園、蘆竹地區多年承受機場噪音與限建影響，居民配合國家重大建設被納入區段徵收，並非自願離開家園。政府當初承諾以「先建後拆」、「優惠融資」作為配套，如今安置住宅與街廓期程延宕，交通部民航局卻要求51戶徵收戶於月底前拆除原屋，否則取消建物拆遷獎勵金，形同把行政延誤的成本轉嫁給居民，情何以堪。

桃園航空城地方促進會理事長陳錫達表示，民航局未依期點交安置住宅，卻發文要求限期拆屋，將直接影響補償金額，導致徵收戶無力支付購置安置住宅的價款，部分住戶甚至面臨無家可歸的風險。促進會主張，行政院應責成民航局撤銷原處分，待安置住宅正式點交後三個月，再行拆遷，並保留拆遷獎勵金及加速開發獎勵金資格。

涂權吉並指出，許多徵收戶為高齡農民或退休族群，舊屋補償金不足以重建或購屋，又同時面臨信用管制與銀行放款限制，實務上難以取得貸款，要求政府正視融資配套問題，協助徵收戶完成重建或重購家園。

牛煦庭表示，拆遷補償費加發15％獎勵，當初是桃園市前市長鄭文燦任內對外承諾，係基於居民配合國家重大建設與經濟發展而遷離家園，作為政策配套。如今徵收戶早已同意搬遷，僅因安置住宅驗屋、交屋等技術性作業延宕，中央卻揚言取消15％獎勵金，形同將行政延誤責任轉嫁給人民，對此他們絕不接受。

涂權吉、牛煦庭、徐其萬及多位里長共同呼籲，行政院應務實調整航空城計畫期程，積極排除安置住宅交屋與街廓營造障礙，避免只顧機場跑道等公共工程進度，卻犧牲徵收戶基本居住權益。

地方促進會最後表示，若相關問題持續未獲改善，不排除進一步採取集體陳抗行動表達訴求，盼政府正面回應地方聲音，避免衝突升高。

