航空城 車道被擋 安置戶繳百萬代金

桃園航空城安置街廓問題頻傳，民眾日前因安置土地申請建築執照過程中，因車道遭公共設施阻擋，造成依法核發建築執照成「註記式核發」或「代繳納百萬代金」，引起民眾質疑。（廖姮玥攝）

桃園航空城安置街廓問題頻傳，有民眾在住宅設計階段發現進出車道被公設阻擋，經詢問建管處如何因應，卻得到要「註記式核發建照」或「繳納百萬代金」回覆，質疑被逼迫承擔風險，還要繳納高額車位代金，很不公平。市府建管處回應，若停車位、車道、曲線半徑設計符合建築技術規則第61條規定，即不因基地周邊設有公設影響使用執照核發。

民眾質疑，若在公設尚未排除、非可歸責於自身的情況下，申請建照被迫只能接受註記，並自行承擔風險，若不接受註記，則無法取得建照，另車道受公共設施阻擋繳交高額車位代金，若不設置車位會違反建築法規，繳交車位代金每一車位恐高達100萬元，制度設計讓人民陷入「雙重不利」，批評安置制度有結構問題。

建管處回應，針對民眾所提停車空間問題，經查目前並未有執照申請紀錄，徵收戶發現家門前有路燈、電氣基座等公設，若嚴重影響進出，可到建管處反映。建管處提醒，若經建築師檢討停車位、車道、曲線半徑設計符合建築技術規則等相關規定，就不因基地周邊設有公設影響執照核發。

建管處表示，若經建築師檢討無法符合規定，則得以加註移除或繳納停車空間代金方式辦理，依照「桃園市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用辦法」，依建築基地當期公告現值核算每一車位代金為20至100萬元不等，即得免予畫設附設停車空間。民眾如有建築執照申領問題，建管處也提供免費建築師志工諮詢。

地政局表示，航空城安置街廓土地前的人行道上有變電設施部分，目前都會由工程單位會同台電協調評估遷移的可行性，以不影響民眾進出、供電穩定性、技術可行性為原則。