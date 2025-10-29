航空城2汙水場 2027年開工

桃園航空城航內水道系統建設獲中央補助，將興建2處汙水處理場，預計2026年7月公告招商，2027年正式開工，後續依序推進汙水管線與用戶接管工程。市府水務局表示，航一系統用地面積約5.59公頃，完工後第1期預估設計平均汙水處理量為每日1萬4000立方公尺，航二系統用地面積約4.2公頃，預估設計平均汙水處理量為每日1萬2500立方公尺。

行政院今年6月24日正式核定「桃園市航空城汙水下水道系統第1期專案計畫」，第1期總建設經費為96億4500萬元，中央補助高達92％，市府自籌8％，市府規畫以埔心溪為界區分航一與航二汙水系統，工程預計2026年7月公告招商，2027年開工。

國民黨籍議員徐其萬表示，過去客運園區汙水都是進到各家化糞池，再排入水溝至雙溪口溪，讓民眾誤以為客運園區內汙水未處理直接排入雙溪口溪，造成溪流汙染。另過去民航局建置的汙水處理設施已年久失修，相關工程盼納入航二水道系統。

水務局回應，航一系統用地面積約5.59公頃，完工後第1期預估平均汙水處理量為每日1萬4000立方公尺，航二系統用地面積約4.2公頃，完工後預估平均汙水處理量為每日1萬2500立方公尺。

水務局說明，過去民航局建置於大園區客運園區特定區的汙水處理設施及汙水管網已年久失修，也將該區域納入航二系統範圍，並提前辦理汙水管網修繕工作，但管線老舊須修繕長度達9131.43公尺，預計12月31日將修繕4602.03公尺，逐年編列經費辦理修繕。