航空明年展望樂觀 三大關鍵

華航（2610）、長榮航及星宇航空都看好2026年航空市場，有三大關鍵，首先疫後出遊熱度不減，機票價格有望維持高檔；第二，東南亞轉機市場需求不斷攀升及高艙等客源增加；第三，航空貨運市場受惠於AI及半導體需求續旺。

華航認為，政府推出「還假於民」政策，對航空業是一大利多。此外，明年航空業展望，不管是IATA還是波音、空巴對於市場的看法也都是偏樂觀，再加上連假出國的人數攀升，更是利上加利。其次，國際專家普遍認為2026年油價是走低的，預估每桶約在80美元區間波動，有望大幅降低成本。

長榮航對於2026年客運市場維持審慎樂觀態度， 2025年平均票價雖然較2024年略降，推估2026年的機票價格跟2025年差不多，整體的機票價格一定比2019年高。因為高艙等旅客愈來愈多，不再只有開個人票才會買高艙等，團體旅遊消費者也都願意加價購，進而推升整體機票銷售價格。

星宇航空總經理翟健華日前法說會中表示，2026年航空客、貨運市場將續旺； 明年全球航空客運市場供應仍吃緊，民航機製造供應鏈緊繃情況持續至2030年；至於航空貨運的部分，台灣掌握全球90%以上AI伺服器組裝代工市場，美國各大科技巨擘新年度的資本支出續揚，對台廠的訂單也續增，未來航空貨運需求看俏。

