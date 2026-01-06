航空業年終兩極！虎航有10個月、星宇僅1個月 張國煒親揭原因

對於星宇航空今年年終獎金只有1個月，張國煒回應，現今擴公司再擴充階段，只能請同仁多加體諒。 圖：星宇航空／提供

[Newtalk新聞] 今年航空業年終獎金已陸續公布，長榮6.5個月、虎航10個月，但星宇只有一個月，和其他航空業相比落差大，引發內部員工不滿。對此，董事長張國煒今(6)日表示，星宇航空去年為了籌備14架新機，包括地勤、空服，還有各部門人力都增加，所以費用相對拉高，有聽到員工的抱怨，但現今擴公司再擴充階段，只能請同仁多加體諒。

年關將近，各企業陸續宣布年終獎金。已宣布年終獎金的航空業中，長榮航空發放6.5個月，非主管調薪2,500元、台灣虎航年終獎金約10個月起跳，新增7天福利補休假、但星宇只有年終獎金1個月，整體調薪約3％，和其他航空公司相聚大，引起部分員工不滿。

對此，張國煒今天駕駛全台首架A350-1000廣體機飛抵台灣，並在桃機受訪表示，今年預計交付14架新機，算是國內首次一年之內交這麼多架飛機，是非常大的挑戰，無論是飛行員、空服員訓練都從去年就開始，所以去年成本壓力非常大，使得獲利空間受到擠壓，「我知道大家對年終不滿意，但公司正處於快速擴張的投資階段，希望大家能體諒公司現在的財務負擔。」

