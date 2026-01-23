航空業年終出爐 華航資深員工可領9.7個月、虎航平均10.6個月





年關將近，航空業年終獎金行情曝光！中華航空與台灣虎航近日分別通過2025年員工年終及績效獎金方案，根據華航內部公告，年終定額獎金將發放12萬元、定額2個基數、激勵金4萬元，如年資超過10年、考績甲等，可望領9.7個月年終和獎金，至於考績優等且底薪不高的職務，更上看13到14個月；虎航也可領到平均10.6個月績效獎金，2026年更將為員工平均加薪5.3%。

華航內部公告指出，2025年年終獎金部分，定額獎金為12萬元，定額基數獎金為2個基數；考績獎金方面，優等、甲上、甲等、甲下，分別為5.26、4.96、4.66及4.36個基數，另加發4萬元激勵金。依內部評估，若年資超過10年且考績為甲等，整體年終與獎金合計約9.7個月；若底薪較低的職務且考績達優等，實領金額則可能上看13至14個月，實際金額仍須視個人薪資結構與考績而定。

廣告 廣告

華航表示，為利員工於農曆年前妥善規劃與運用資金，2025年年終獎金及2026年激勵金，預計將於2月6日發放。華航企業工會也指出，今年定額獎金較去年增加1萬元，但因職種與薪資結構不同，實際領取月數有所差異，例如機師年終與獎金可能僅1至2個月，基層地勤則約7至8個月。

華航表示，年終方案已依團體協約與工會協商完成，並經董事會通過，感謝員工努力付出，未來將持續衝刺營運，期能再創佳績。

另一方面，台灣虎航今天（23日）召開董事會，正式通過「2025年員工績效獎金」方案，將發放平均10.6個月的績效獎金。虎航指出，過去一年雖面臨全球航空修護能量吃緊、場站營運成本與物價上漲等挑戰，但在全體員工努力下，年度營收再創新高，董事會因此拍板獎金方案，落實「獲利共享」的企業精神。

此外，虎航也宣布2026年員工平均加薪5.3%，至於機師及時薪人員，將依其薪資結構另行辦理，盼透過具競爭力的薪酬制度，持續吸引並留住人才，為下一階段營運注入動能。

更多上報報導

華航公益桌球營首度移師彰化 莊智淵親臨指導點燃學童熱血新年

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

華航空服規定鬆綁！空服員可戴框架眼鏡 下一步考慮解放鞋子