航空業年終出爐！ 虎航平均10.6個月、華航平均9.7個月

航空業營運表現亮眼，台灣虎航與中華航空相繼拍板高額2025年年終獎金與調薪方案。（示意圖／Pixabay）

航運業年終獎金陸續公開，中華航空與台灣虎航近日也拍板2025年年終獎金。華航19日召開董事會，通過年終獎金發放平均9.7個月底薪，加上每年固定發放的第13個月全薪，相關獎金預計於2月農曆春節前入帳，2026年平均調薪3%；虎航23日也召開董事會，通過發放發放平均10.6個月的績效獎金，2026年也將會調薪，平均調幅5.3%。

中華航空19日召開董事會，根據內部公告，華航2025年年終獎金平均約9.7個月底薪，另有固定發放的第13個月全薪，並規劃2026年平均調薪3%，若個人考績表現優異且底薪不高的職務，獎金更有機會上看13至14個月，相關款項預計在農曆年前入帳。

華航表示，2025年營運表現亮眼，全年營收突破2000億元，年增2.56%。公司將透過2025年年終獎金，感謝員工的努力與付出，並期盼新年度再創佳績。

華航宣布，2025年年終獎金平均約9.7個月底薪，並規劃2026年平均調薪3%。（圖／華航提供）

此外，台灣虎航23日也召開董事會，通過發放平均10.6個月的2025年年終獎金，若以薪資中位數約4至5萬元計算，每名員工可領到約40萬至50萬元。同時台灣虎航宣布，2026年全體員工平均調薪5.3%，而機師與時薪人員則依各自薪資結構另行辦理。

台灣虎航表示，2025年在全體同仁努力下，年度營收再創歷史佳績，公司將持續堅持「獲利共享」的幸福企業精神，期待透過具競爭力的薪資與獎酬制度，持續吸引並留住優秀人才，為下一個階段的航向注入最強動能。

台灣虎航發放平均10.6個月的2025年年終獎金，2026年全體員工平均調薪5.3%，機師與時薪人員依各自薪資結構另行辦理。（圖／台灣虎航提供）

