航空業年終差異大！ 虎航10個月？ 星宇1個月引不滿

年關將近，航空業的年終表現備受關注，其中長榮、華航根據外界預估，有望達到6個月以上，星宇航空則只有1個月，引發員工不滿。對此董事長親自回應，由於去年成本壓力大，希望員工能夠體諒。至於虎航有沒有機會祭出10個月以上的獎金，董事長黃世惠今(7)日承諾，年終發放不會太差。

甜美笑容輕快舞步，啦啦隊員在舞台上，綻放無限魅力，虎航和樂天7日，共同舉辦聯名卡記者會，其中虎航董事長黃世惠，在會場中開心表示，2025年是豐收的一年，被問到是否會因此給員工，更好的待遇，如同外傳預估，10個月以上的年終，外加7天福利補休假，她正面給出回應。

台灣虎航董事長黃世惠說：「因為這個要有年度的結算，所以請大家敬請期待，2025年確實是個豐收的年，所以也不會太差。」尤其去年1至11月，虎航營收累積為達154億元，年增1.9%，再創同期新高，因此董事長承諾，年終待遇不會太差，同樣是航空業，去年前11個月累計營收，逼近400億元的星宇航空，年終卻只有1個月，整體調薪約3%，引發員工的不滿。

星宇航空董事長張國煒(2026.01.06)說：「在去年因為要應付今年14架飛機(的交付)，所以不管在飛行人員，還有空服員上的訓練，都從去年開始，所以去年的成本相對對我們來講，是壓力非常大的，所以也就造成，大家員工有一些意見，就是說對於年終的部分，有點不滿意啊，不過這個，也請大家可以諒解。」

希望得到同仁的體諒，至於其他航空業者，根據外界預估，華航以及長榮的年終獎金，都有望達到6個月以上，對此長榮回應，將考量年度營運績效等因素去做發放，華航則表示，年終獎金還要靜待，全年獲利結算，經董事會決議後，才會做最終定案，年關將近，航空業的年終，幾家歡樂幾家愁，也成為話題。

