航空業年終揭曉！長榮6.5個月、星宇1個月 皆比去年少

航空業年終開獎！星宇航空將發1個月，相較去年2個月直接砍半。長榮航空豪發6.5個月，但也比去年7個月略少。華航、虎航則尚未公布。

星宇航空昨晚發出內部信，表示受到對等關稅、美簽緊縮、日本地震謠言等外在不利因素影響，因此今年只發1個月年終。另外，明年調薪約3%，交通津貼提高至1500元，並增加員工5天全薪假、新增10天全薪住院病假。

星宇航空宣布年終1個月後，員工炸鍋。星宇航空提供

員工接到消息後，紛紛在社群抱怨，指公司花大錢宣傳，卻只肯給一個月年終，「快被公司氣瘋」、「公司內群都炸掉了」。也有人緩頰指出，星宇財務狀況不比長榮，獲利差得多、第3季還虧損，有發年終是「K董硬擠出來的安家費」。

長榮航空與旗下長航航勤宣布，今年年終獎金6.5個月，於12月31日發放，而明年起非主管職員工調薪2500元。長榮航空表示，年終獎金發放除考量當年度營運績效外，也綜合評估股東權益、永續經營、未來營運規劃及個人整體績效表現。公司秉持一貫照顧員工的理念，感謝同仁一年來與公司共同努力打拼。

尚未公布的華航，去年年終6.6個月；台灣虎航去年年終則為12.8個月，創下業界最高。

