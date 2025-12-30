航空業年終陸續開獎! 長榮6.5個月 星宇"1個月"員工炸鍋

財經中心/陳致帆、林大帷 台北報導

歲末年終，上班族辛苦一整年，最期待就是能領到豐厚的年終獎金！航空業年終獎金，陸續揭曉，星宇航空宣布今年將發放1個月年終獎金，明年調薪約3%。長榮航空及長榮航勤宣布，今年將發放年終獎金6.5個月。同樣航空業落差卻很大。

年關將至，航空業年終謎底陸續揭曉，長榮航空，今年傳出大方發放6.5個月年終獎金，不過同樣是航空業，星宇年終卻縮水，只發1個月。

航空教室負責人 陳瑞秋：「一般行業今年的景氣確實比往年較不佳，長榮航空的話因為飛安著名，星宇航空因為他們使用的非常多的，新穎的器材以及就是實材的部分，所以很多人就是覺得，這是非常大的吸引力」。

有員工網路上嗅出，公司執行長內部信，讓公司內群都炸掉了，年度整體營收狀況，去年發2個月年終的星宇，今年對半砍，只發一個月，另外增加五天病假。和十天住院病假，讓不少員工感嘆真的大失望，加上之前星宇才買下101外牆宣傳，讓部分員工忍不住狠酸「錢都拿去打廣告了」。

星宇今年每股稅後盈餘EPS只有0.16元，星宇航空也證實，機隊數達29架，航線佈局共35條，規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業。考量今年營運環境變數多，客運表現和去年有所差異，評估營運未來佈局，年終獎金一個月整體調薪幅度3%。只是相較之下，其他航空公司的年終很亮眼像是長榮傳出6.5個月儘管華航說還在結算，但外傳至少6個月，另外虎航更有機會上課10個月。

人力銀行發言人 曾仲葳：「其實航空業整體的平均年終，還是會優於我們所有行業的平均，平均來說明年整體的產業加薪的幅度，大概是4.1%左右，那在我們的調查裡面，大概也有將近四成的企業，會有全員加薪的方式」。

同樣航空業，年終難免會互相比較，但除了年終加薪，內度制度和福利好，恐怕才是留住人才的最大關鍵！

