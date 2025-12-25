航空業新氣象！虎航明年開放空服員「戴眼鏡、穿運動鞋」執勤

台灣虎航宣布，明年1月1日起跟進開放空服員配戴眼鏡執勤，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時將同步開放空服員穿著運動鞋。 圖：擷自台灣虎航臉書

[Newtalk新聞] 隨著中華航空陸續開放空服員可配戴眼鏡、穿著自購黑色運動便鞋後，子公司台灣虎航也宣布，明年1月1日起跟進開放空服員配戴眼鏡執勤，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時將同步開放空服員穿著運動鞋。

華航於4日起放寬空服員的服儀規定，執行時可配戴眼鏡，並以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，23日再宣布，明年起，開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。

而身為華航子公司的台灣虎航，近日也表示已研議跟進放寬標準。台灣虎航表示，預計明年1月1日起開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡；另外，日前已於董事會中通過第三代機隊計劃，啟動換新制服專案，預計配合A321neo機隊交機時程，開放穿著運動鞋執勤。

新制服將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象傳遞熱情、溫暖、真誠的企業精神。

