航空模型嘉年華會 苗栗市經國飛行場熱鬧登場

▲第十一屆航空模型嘉年華會在苗栗市經國飛行場熱鬧登場。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣航空模型飛行協會30日於苗栗經國飛行場舉辦第十一屆航空模型嘉年華會，各地飛行好手齊聚一堂，分享飛行經驗。活動內容包括噴射引擎模型機表演、TOC模型機表演、多軸機性能展示、電動模型機及直升機模型機表演、電動機趣味競賽等，場邊還有各類模型機及零件商品展示、二手模型機及零件商品交換，吸引許多愛好者前來參加。

出席開幕式的苗栗縣副縣長邱俐俐表示，歡迎全國各地飛行愛好者來苗栗參加活動，今日天氣秋高氣爽，艷陽高照，希望大家都能享受飛行的樂趣，同時她也特別呼籲所有的玩家，一定要取得相關操作證，才能「玩得開心，飛得安全」，縣長鍾東錦非常支持此類技術及娛樂項目，苗栗縣正朝著智慧、科技城方向發展，期待和大家一起公私協力、向前邁進，共同享受動靜皆美、山海皆宜的苗栗。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，目前縣府已廣泛應用無人機在各項公務方面，水利處利用無人機空拍輔助縣管河川、排水治理計畫、農業處進行卓蘭老榕樹治療監測計畫以及道路維護、環保局輔助空氣污染管制計畫及汙水非法排放查緝、警察局用來執行交通疏導計畫、消防局在特殊情況亦可利用無人機投入山難搜尋、水域搶救、火災勘災等、文觀局則運用於觀光休閒行銷乃至於古蹟巡檢等，縣府無人機施政績效可至縣府官網「無人機專區」查看。