「航空模型嘉年華會」 飛行高手齊聚交流

記者葉軒瑜／苗栗報導

「第11屆航空模型嘉年華會」昨日在苗栗經國模型飛行場盛大展開，全國各地模型飛行高手齊聚一堂，以精湛飛行操作技巧共襄盛舉。現場活動有噴射引擎模型機、直升機模型機表演及多軸機性能展示，吸引大批愛好者參與，主辦單位特別安排直升機模型機懸掛國旗飛行揭開序幕，國旗飄揚的震撼畫面為嘉年華會炒熱氣氛。

集結30餘架模型機 特技表演各展魅力

航空模型嘉年華會以模型機展示與技術交流為主軸，共集結30餘架模型機，包含勇鷹高教機、F-22戰鬥機、EF-2000戰機等熱門機型，在長達300公尺的標準跑道上依序起飛。現場噴射模型機高速衝場、拉起大角度爬升並噴出白煙，聲浪宛如真實戰鬥機掠空；直升機模型機則展現倒飛、極速升降等特技動作，讓民眾近距離感受各式機型的操控魅力，獲得全場熱烈回響。

廣告 廣告

備受矚目的開場，由各式直升機模型機懸掛國旗升空，成為全場最具儀式感與象徵性的亮點，模型直升機以低空慢速飛行，使國旗於河堤旁飄展，隨著直升機拉升、轉向、定點飛行，展現飛手高超操控技巧，現場掌聲與歡呼點燃活動氣氛。

此外，活動舉辦地點「苗栗經國模型飛行場」具備全國規格最完整的測驗場地，除設有直升機、多旋翼飛行區，並能容納150公斤以下各式無人機飛行，被模型機飛行愛好者稱為「臺灣最友善的飛行基地」。透過每年嘉年華會展現各自最新改裝成果，同時交流飛行操作技術與特技動作，使玩家從模型機裝備到飛行技術都能獲得提升。

除專業飛行展示外，主辦單位也規劃模型機展示合影、飛行安全教學等多元活動，讓民眾在具有遙控無人機操作證的專業人員指導下，認識基礎飛行原理與安全觀念，同時提醒參與者須取得合法證照並遵守空域規範，確保飛行操作活動「玩得開心，飛得安全」。

<航空模型嘉年華會以模型機展示與技術交流為主軸，今年共集結30餘架模型機展示表演。（記者葉軒瑜攝）

<模型機高速衝場、拉起大角度爬升並噴出白煙。（記者葉軒瑜攝）