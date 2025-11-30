航空模型嘉年華 好手齊聚苗栗

苗栗縣航空模型飛行協會三十日於苗栗經國飛行場舉辦第十一屆航空模型嘉年華會，各地飛行好手齊聚一堂，分享飛行經驗。

（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣航空模型飛行協會三十日在苗栗經國飛行場舉辦第十一屆航空模型嘉年華會，各地飛行好手齊聚一堂，分享飛行經驗，場邊還有各類模型機及零件商品展示、二手模型機及零件商品交換，吸引許多愛好者前來參加。

活動有噴射引擎模型機、ＴＯＣ模型機表演、多軸機性能展示、電動模型機及直升機模型機表演、電動機趣味競賽等。

副縣長邱俐俐表示，天氣秋高氣爽，艷陽高照，希望大家都能享受飛行的樂趣，同時她也特別呼籲所有的玩家，一定要取得相關操作證，才能「玩得開心，飛得安全」。

縣府指出，目前無人機已廣泛應用在各項公務方面，包括水利處、農業處、環保局、警察局、消防局、文觀局等。