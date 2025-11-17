航空減碳新解 波音攜手新創企業封存10萬噸碳排

（中央社舊金山16日綜合外電報導）波音（Boeing）公司與氣候新創業者Charm Industrial達成協議，將封存 10萬公噸營運所產生碳排。這是航太巨頭波音目前所端出最具雄心的一項永續行動。

綜合Axios新聞網及碳產業新聞網站Carbon Herald報導，由於商用航空業在擺脫化石燃料方面舉步維艱，波音於是看中地下碳封存，視為比永續航空燃料（SAF）更具經濟效益的替代方案。

Charm公司的做法是從農林業廢棄物著手，透過高溫分解將這些廢棄物轉化為生物油（bio-oil）與生物炭（Biochar）。

高密度液態的生物油注入包括枯竭油井的地底深處，能在地下穩定保存數百年；生物炭則可混入農田，因生物炭非常穩定，在土壤中很難分解，將二氧化碳固定在土壤裡數百年之餘還可幫助土壤保持水分和養分，讓農作物生長更佳。

簡單來說，傳統林務管理做法是將農林廢棄物燒掉，然而二氧化碳就會釋放到空氣；但Charm的做法是採高溫分解熱解後，將生物油、生物炭注入地底或土壤，鎖住二氧化碳不外逸。

全球碳排一大來源的航空業雖然也在追求2050年淨零排放目標，然至今仍缺乏能大規模減排的方法；被寄予厚望的永續航空燃料因產能等問題難以頂替現有航空燃油。

波音希望藉Charm的地下封存方式，作為當前碳排現況與綠色燃料普及前的一種過渡期平衡。這項協議也可能給航空產業一個新啟發。

分析師預估，若要在2050年底前達成淨零排放目標，航空業至少需價值600億美元的碳抵換額度。對像Charm這類碳移除新創企業而言，無疑是一巨大商機，尋求淨零減排的機構也不必完全依賴傳統的碳權市場。（編譯：陳亦偉）1141117