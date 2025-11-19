航空股大解析 最佳持有標的曝光！

財經中心／廖珪如報導

比起客運，法人更看好貨運，並推薦營運面佳表現個股包括長榮航、華航。（示意圖／Pexels）

近期富邦投顧出具2026年航空業展望，認為營運表現持平，建議留意個股包括長榮航（2618 ）、華航（2610 ）。報告指出，客運部分，展望 2026年，需觀察在國內航空公司小幅提高總運能 ASK 的趨勢之下，載客率後續變化，預估 2026 年載客率將保持在75-85%區間，與疫情前載客率相當，預估 2026年客運營運，將呈現逐漸回歸常態狀況。

貨運部分，展望2026年，觀察全球CSP 大廠資本資出呈現增加，對AI基礎建設需求維持旺盛，預估將可帶動電子商品運輸需求保持暢旺，配合全球電商貨品出貨成長，預估2026年國內航空公司貨運營收，將可維持小幅成長狀態，幅度在3~5%之間，貨運營運持續看好。

地緣政治對航空燃油價格影響

2025 年在油價均價下跌帶動下，01~11 月的航空燃油平均價為 86.3 美元/桶，YoY-9.3%，2025 年燃油均價呈現下跌；展望2026年，關注中東區域衝突後續對航空燃油價格影響性，而若航空燃油均價呈現上升，將增加華航及長榮航空成本面支出，依年用油量約 1,600 萬桶推估，若航空燃油年均價上升10美元，華航及長榮航一年將增加 1.6 億美元燃油成本。

營運表現持平，而須關注美中關稅戰發展，是否影響全球貨運貿易狀況展望2026年，客運部分，在總運能ASK 呈現小幅成長狀態下，雖國人出國旅遊需求仍旺盛，然需觀察載客率變化狀況，預估客運營運將呈現高檔震盪表現，貨運部分，Al 基礎建設需求維持旺盛，預估將可帶動電子商品運輸需求保持暢旺，配合全球電商貨品出貨成長，預估 2026 年國內航空公司貨運營收，將可維持小幅成長3-5%狀態；而在成本面部分，關注地緣政治因素對航空燃油價格影響性。

綜合以上，富邦投顧對2026 年整體航空產業為中性看法，建議可留意相關營運表現較佳個股：長榮航（2618 ）、華航（2610 ）。而在營運風險部分，須關美中關稅戰後續發展，是否影響全球貨運貿易活動狀況。

