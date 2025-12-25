航空迷1天搭飛機6趟！為了「拚白金會員資格」：12小時就達標

男子如願拿到美聯航白金會員資格。圖／Pixabay

美國舊金山（San Francisco）一名航空迷史蒂芬（Stephen）表示，2025年快要過完了，今年他因為出差所以經常搭乘飛機，還差6次就可以拿下美國聯合航空 （United Airlines）白金會員資格，所以他放大招，在1天之內搭乘了6趟航班，終於如願以償拿下白金會員。

據紐約郵報報導，史蒂芬這6趟飛行共花了美金500元（約新台幣1萬5721元），他說，多年來，很多人都做過里程、等級累積飛行，但對自己來說，能在有限的條件下完成這個目標，是非常棒的挑戰！史蒂芬說，自己的條件是「1天、短途飛行、預算低於一定金額」。

由於年底期限逼近，他決定在1天內完成這個目標，從舊金山來回加州雷諾（Reno），再從舊金山來回沙加緬度（Sacramento），最後再從舊金山來回洛杉磯（Los Angeles），總共花了12小時就達成了他的目標──6趟飛行旅程。

他在Reddit論壇上分享，當天早上第一趟航班是8點40分起飛，最後一趟航班是晚上8點29分抵達，在抵達舊金山國際機場地面交通有些延誤，但幸運的是所有轉機航班的延誤情況都差不多，所以一切都很順利。

史蒂芬說，今年他為了工作，搭乘了「許多飛往韓國的長途航班」和「直飛」佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的航班，所以累積了非常多次的飛行，讓他距離聯合航空白金會員資格僅差6趟飛行，該會員資格可為乘客提供包括3件免費托運行李、自動第一組登機和優先辦理登機手續在內的各種福利。

史蒂芬說，拿到聯合航空白金會員資格之後，他想和妻子一起搭飛機去歐洲，並使用「白金卡會員獲得的積分」，將國際航班升等到商務艙。史蒂芬坦承這是他1天之內飛行6趟的主要動機，他說自己從小就對累積里程數很感興趣，自2002年起就是聯合航空里程獎勵計劃會員，而且他的父親也是一位經常搭飛機的常客。



