航空運量創新高！民航局：今年冬季「航班數」已超越疫情前

[Newtalk新聞] 交通部民航局統計，去年台灣國際航班運量達5833萬人次，目前正在實施的冬季航班班表平均每週都有2981班班機，已超越疫情前水準。民航局今(20)日表示，在國籍航空公司持續引進機隊、政府協助及今年連續假期增加等多重因素下，今年航空運量有望達到6200萬人次，突破歷史新高。

民航局指出，目前實施的冬季航班班表中，國際線共有107個航點，航班數則增加至每週平均2981班，和前期夏季航班班表相比，每週平均增加約124航班，已正式超越2019年疫情前，每週平均有2957班航班的水準，反映航空市場穩定復甦。

近幾年亞太地區航空市場正穩步成長，加上今年適逢國籍航空公司交機潮、桃園國際機場第三航廈剛啟用，及民航局修訂台義通航協定和台芬通航協定帶來的市場效應，讓台灣航空業迎來空前榮景；配合政府挹注各式獎勵和優惠措施，讓外籍知名航空公司一致看好台灣市場，並積極增開航班，預計今年台灣航空運量可達6200萬人次，創下歷史新高。

此外，民航局分析，目前台灣往返日韓、中東、歐美和東南亞的航班數量，均已超越2019年疫情前。而去年台灣航空總運量為6880萬人次，其中的1050萬人次為國內線，另有257萬噸的貨運，顯示國家經濟發展，同樣反映在航空運能上，預估未來台灣航空運量還會持續增加。

