航空4雄11月營收攀高 客貨運成果亮眼

（中央社記者江明晏台北10日電）航空4雄11月營收出爐，長榮航、虎航寫同期新高，華航、星宇航空、虎航前11月營收則為歷史同期新高，華航指出，受惠東北亞賞楓進入高峰，長程訂位也高檔，加上耶誕節前鋪貨需求，台灣AI人工智慧伺服器需求穩健貨量與運價齊揚。

華航11月合併營收為新台幣172.6億元，其中，客運收入97.15億元，皆為歷年同期次高；貨運收 入61.75億元，較10月增加11.24%，較去年同期成長5.32%，整體客貨運表現亮眼，累計華航集團前11月合併營收1902.96億元，年增2.63%，寫下歷史新高。

客運方面，華航表示，11月東北亞賞楓進入高峰，日韓旅遊需求強勁，東京、福岡、高松及首爾等主要航線載客率均達9成以上；東南亞吉隆坡載客表現突出；兩岸航線成都、上海也維持9成以上的載客率。年底假期將至，預估東北亞與紐澳航線訂位仍將維持高檔。華航已開航鳳凰城航線，12月及1月平均訂位超過7成。

貨運方面，華航指出，受惠11月黑五、感恩節等購物促銷季，以及耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，且台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量均維持穩健，時序進入年末，預期將推升運價維持高檔。

長榮航空11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期新高，累計今年前11月合併營收達2000.72億元。

長榮航表示，11月美洲航線受惠感恩節效應，訂位量提升，歐洲航線則持續維持8成5的高乘載率，東南亞的河內、清邁等旅遊航線載客率平均超過95%。隨著日本由北而南開始楓葉轉紅，賞楓旺季的需求擴大。大陸線載客率達85%以上，釜山航線自10月開航後，載客率9成5以上。

貨運方面，長榮航指出，由於感恩節購物促銷活動，跨境電商貨物與消費性電子產品需求增加，加上台灣AI伺服器與半導體出口強勁，空運市場在傳統年底旺季帶動下，量價齊揚。

星宇航空11月營收35.25億元，年增率18%，累計前11月營收399.19億元，年成長25%，創歷年同期新高。其中，11月客運營收27.04億元，年增8%。貨運方面，11月貨運營收4.57億元，月增9%、年增44%，星宇航空表示，受惠年底節慶鋪貨旺季及全球AI伺服器動能持續暢旺，支撐貨運營收穩健成長。

台灣虎航11月自結單月營收12.6億元，年增約6.4%，創同期歷史新高，2025年累計前11月營收154.13億元，也續創同期新高，看好業績可受耶誕、跨年及農曆新年延續到2026年第1季。（編輯：楊凱翔）1141210