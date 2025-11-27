航站孽緣！已婚噁男長官狂追嫩妹部屬 她嚇到躲機場密道不敢出來

航站已婚噁男長官狂追嫩妹部屬，害女方嚇到躲機場密道不敢出來。資料照片

曾在高雄小港機場擔任主管的已婚朱姓男子，因愛慕年輕女同事，調職前夕在餞別會上告白被拒後，竟長達8個月持續傳送「想你」、「讓你成為我的女人」等露骨訊息，甚至前往機場「堵人」，迫使女下屬透過同事掩護從機場密道逃離。女同事事後報警，高雄地方法院審理認定朱男行為構成跟蹤騷擾，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可再上訴。

判決指出，朱姓男子原在小港機場服務，2023年9月因調職他處，同事為他舉辦餞別會，朱男趁機向愛慕已久的女部屬告白，但未獲回應。朱男離職後開始不時傳送騷擾簡訊向她示愛，諸如「愛一個人真的很苦，但是有活著感覺。希望妳幸福快樂，有任何需要，要跟我說，讓我守護妳一輩子」等，女方則以「一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其餘的想法」等回絕。

廣告 廣告

不料朱男無視拒絕，變本加厲傳送：「有點小失眠，相信有愛一切都會好起來，不管怎樣，哈哈，我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」、「還是以後不要約在機場，比較不尷尬，好嗎？」甚至提及：「那一天去拜拜，我是向土地公祈求能讓妳成為我的女人，想想，我好像有點不切實際，奢求了」等。

後來女部屬不堪其擾，將朱男封鎖，他竟直接前往機場辦公室「堵人」，要求她下樓碰面。女部屬得知後驚恐萬分，在同事協助掩護下，被迫從機場內部密道逃離辦公室，等確定朱男離去後才敢返回工作崗位。

高雄地方法院審理時，朱男全盤否認騷擾行為，辯稱一直將對方當成「女兒」對待，甚至質疑她提出的對話紀錄是偽造的。但法官詳細檢視證據後，認定朱男所傳送訊息包括「我還是希望你可以試著當我的女人，而不是女兒」，打臉朱男辯詞，以他行為符合跟騷要件判刑2月，得易科罰金。



回到原文

更多鏡報報導

台南市府公文洩端倪 綠版郭冠英「過水領退休俸」是真的！上任半年辦退休

金山賓士墜海死者驚人背景曝 竟是「關渡王」遺孀漢嫂

搧羅智強耳光嗆「沒被打過」 邱議瑩判拘10日！北檢將通知執行