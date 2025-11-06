航管人力嚴重不足！美國決定削減40座機場10%航班，航空公司急喊「國際線與大城市不受影響」
美國聯邦政府關門危機延燒至第五週，創下歷史最長紀錄，波及層面越來越廣。如今連關乎飛航安全的航空交通管制體系也陷入困境，超過2000名航管員拒絕無薪上班，迫使聯邦航空總署（FAA）宣布，從7日起削減全美40個主要機場航班10%，以防飛安風險擴大。
綜合外媒報導，面對這個燙手山芋難題，美國運輸部長尚恩・達菲（Sean Duffy）表示，聯邦航空總署（FAA）決定從7日起、針對美國40個主要機場削減10%比例航班，以此因應航管員龐大的人力缺口，維護航空旅行的安全。此消息一曝光，隨即讓美國民眾大為震撼，因為這將打亂數十萬旅客的飛行計畫。
署長貝德福德（Bryan Bedford）在新聞記者會上表示，40個受影響機場名單，將於7日對外公佈，並強調這項決定、是完全依照數據所決定，「此次削減不是基於哪家航空公司、在哪個地點有更多航班。而是根據『哪些機場存在壓力，我們又該如何減輕壓力？』」而且，假使未來一週、這些初步措施未能緩解人員壓力，可能會實施額外的限制。
面對這個突發變化，美國兩大航空公司第一時間發文，緊急安撫自家旅客。聯合航空（United Airlines）表示，他們計劃將削減的重點，放在「區域航線和國內幹線」，而國際航班、往返主要樞紐機場之間的航班將不受影響。
美國航空（American Airlines）則強調，他們正在等待FAA進一步完整資訊，以確定究竟哪些航班受到影響，但同時也安撫旅客，他們預計絕大多數乘客的旅行規劃，將不會受到影響。引述聯邦航空總署的統計數據，美國每一天約有300萬乘客、搭乘超過4.4萬架次航班進出國內機場，預計這些限制、將影響美國國內和國際航線，甚至波及貨運或太空旅行。
隨著美國聯邦政府關閉，延伸至創紀錄的第五週，目前幾乎沒有跡象顯示，兩大黨手中有能達成重啟政府的協議。總統川普（Donald Trump）則一如往常地將關閉責任全部歸咎於民主黨，並拒絕與其黨團高層會面達成共識。受到聯邦政府關閉影響，已導致數十萬名聯邦工作人員被強制休假或無薪工作。
但是，受到法律限制，機場航空管制人員卻必須「繼續無薪工作」，迄今即將面臨整整一個月沒有薪水的困境。這也迫使一部份人沒有上班，而是轉向從事其他工作維持生計。
運輸部長達菲表示，自己並不希望他們跑去兼職，「但我也很清楚地，他們正在設法處理他們的日常財務狀況。」除了減少航班降低工作壓力，運輸部門也給出特殊措施，提供現金獎勵出勤、鼓勵達到退休年齡的航管員「繼續工作」，以加速現有學員的培訓進度，希望能解決當前的人力缺口。
