航艦殺手「雄三飛彈」部署恆春！民眾讚：安心了

政治中心／倪譽瑋報導

雄三飛彈射程可以有效涵蓋台灣海峽，對中國艦隊造成威脅。（圖／資料照）

29日中共喊出展開圍台軍演，多架共機、共艦上前挑釁，台灣國軍嚴陣以待。如今有民眾目擊，被譽為「航艦殺手」的雄風三型（雄三）超音速反艦飛彈在恆春半島部署、飛彈指向海上嚴正警告共軍，這讓民眾直呼「看到雄三心裡就踏實了！」

中國宣布軍演 國防部嚴正譴責並即刻應處

中國今（29）日宣布對台灣進行「正義使命2025」軍演，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體嚇阻等。

面對中方恐嚇，國防部發言人孫立方表示，解放軍片面宣布在台海周邊針對性實彈軍演，國防部對於中共在台灣周邊與印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾、認知操作產生的威脅表達譴責。此外，國防部也成立應變中心，依照戰備規定派遣適切兵力應處。

廣告 廣告

恆春半島雄三飛彈發射車現身 民眾大讚

國軍立即備戰操演，如今海鋒大隊裝載雄二、雄三反艦飛彈的車隊已開出高雄左營營區，抵達部署位置。根據《自由時報》報導，民眾在恆春半島重要據點目擊飛彈發射車部署，指向台海南部與巴士海峽、嚴正警告共軍，直呼「心裡踏實了！」中共越是霸道，台灣就越要展現防衛意志。

關於雄三飛彈的威力，公開資料顯示，雄三起初用於軍艦上，後續開始「機動飛彈車」量產，飛彈發射車把雄三從海上搬到陸地上，不僅可以機動攻擊，原本一般型雄三飛彈射程大約150公里，改裝成增程型，射程倍增300到400公里，可以有效涵蓋台灣海峽，對中國艦隊造成嚴重威脅。

更多三立新聞網報導

共軍圍台10小時！航港局一圖揭「軍演分布」 採四大措施確保台灣航安

以色列認索馬利蘭引葉門叛軍威脅攻擊 索國總統被起底曾發貶台言論

中共圍台軍演！海巡署曝中國海警「進入21浬海域」：目前還在對峙中

中國圍台軍演！國防部曝解放軍部署：出動103架次軍機艦、14艘海警船

