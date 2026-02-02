航艦砲口下談判？美伊驚爆本週「土耳其密會」 官員示警：最後避戰機會

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰火一觸即發之際，外交管道出現重大突破。雖然美軍航艦打擊群壓境，但外媒披露，美國與伊朗正透過第三方管道頻繁接觸，最快本週內將在土耳其舉行「祕密會談」，試圖在衝突爆發前的最後關頭踩下煞車。

三國斡旋 安排白宮特使會晤伊朗高層

據美國網媒《Axios》獨家報導，兩名區域官員透露，在土耳其、卡達與埃及的斡旋下，華府與德黑蘭正在安排一場面對面會議，預計由白宮特使魏科夫(Steve Witkoff)與伊朗資深官員在土耳其安卡拉會晤。一名官員表示：「事情正在推進，我們正盡最大努力。」

針對談判傳聞，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)在接受《CNN》專訪時也釋出善意。他證實，「友好國家」建立互信的努力已見成效，並明確表示：「如果美國談判團隊遵循川普總統所說的(達成公平協議以確保無核武)，我看到了重啟談判的可能性。」但他同時強調，伊朗已對美國失去信任。

以色列時報：美軍動武機率大增

然而，以色列方面則發出截然不同的訊號。據《以色列時報》報導，以軍總參謀長扎米爾(Eyal Zamir)剛結束華府行程返國，隨即與總理納坦雅胡舉行高層會議。希伯來語媒體引述消息指出，以色列高層評估，美國攻打伊朗的可能性「比一週前更高」。

前以軍情報局長雅德林(Amos Yadlin)更示警，雖然西方邏輯認為伊朗不會在劣勢下主動求戰，但絕不能低估「聖戰思維(jihadi logic)」的不可預測性。他更暗示，美方釋放談判訊號可能是一種「欺敵戰術」，如同去年美以聯合行動前也曾刻意淡化攻擊可能性。

