航訓中心江宏榮 照亮乙級船員夢想之路

台灣培養乙級船員訓練重要的推手江宏榮。（航港局提供）

記者郭基生∕基隆報導

在台灣海運產業長期面臨人才缺口的挑戰下，有一位默默堅守在訓練第一線超過二十五年的教育者江宏榮，用穩定、踏實與使命感，點亮無數青年航向海洋的道路，被視為台灣乙級船員訓練最重要的推動力量之一。

在中華航業人員訓練中心擔任訓練組組長的江宏榮，畢業於中正理工學院機械系，服役後即分發至海軍艦艇服務，並奉派前往美國接受專業訓練並參與接艦任務，返國後在海軍造船廠任職，累積艦艇維修與工程管理經驗，隨後，又擔任陽字號艦輪機長，負責艦上動力與機械系統等重要工作。

民國八十九年退伍後，江宏榮選擇投入海事教育領域，進入中華航業人員訓練中心，期間並取得國立臺灣海洋大學機械與輪機工程學系碩士學位，以更紮實的專業投入訓練工作。

憑藉深厚的機械與輪機背景與艦艇實務經驗，他成為台灣船員訓練的重要支柱，尤其在承擔乙級船員訓練班期間，全程參與從訓練到就業的「一條龍式」人才培育模式，改變了台灣乙級船員的訓練品質與就業銜接。

根據統計，江宏榮已協助一千七百二十三名乙級船員完成訓練，是全國培訓量最大、就業媒合成效最好的乙級船員訓練計畫之一，結訓學員投入航運產業高達九成，成為台灣航運產業的新生力量來源。

二十餘年來，他陪伴每一位新船員走向海洋，為台灣船員點亮的每一盞燈，如今已成為航運產業前行的重要光源，國內航運產業正持續面臨人力需求提升的趨勢，航港局為鼓勵更多民眾投入船員職涯，持續推動「海員新星二點０」培育計畫，提供訓練補助與就業銜接資源，協助有志者順利踏入航運產業。