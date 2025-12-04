航警取締併排 指揮棒「揮一側」即靠邊受檢

桃園機場接送區禁止空車臨停與併排停車的規定引發民眾混淆。有駕駛誤解警方手勢，將「趕快開走」誤認為拒檢。航警表示，他們會以吹口哨搭配指揮棒動作來表達不同指令：持續揮動表示請駕駛離開，而向一側揮動則代表靠邊受檢。根據統計，今年1月至今已有3701件類似交通違規。機場接送區明確標示禁止併排與空車臨停，強調「人等車」才是正確接機原則，並提供停車場前30分鐘免費的替代方案。

在桃園機場接送區，許多民眾因不了解交通規則而違規，甚至有人誤解警方手勢導致問題發生。接送區地面上清楚標示著「禁止空車臨停」的黃色字體，明確告知駕駛不能佔用車位等待乘客，必須遵守「人等車」而非「車等人」的原則。

航警執法時會使用口哨與指揮棒向駕駛表達指令。當航警持續揮動指揮棒時，是在告知駕駛不可臨停並請立即離開；而當航警將指揮棒揮向一側時，則是攔停手勢，示意駕駛靠邊受檢。這兩種手勢的主要區別在於指揮棒是否持續揮動，就如同箭頭方向一般，指揮棒指向哪裡，駕駛就應該靠向該方向受檢。

桃園機場車輛臨停情況特別嚴重，尤其在早上6點、下午4點後以及晚間10點多等班機密集的尖峰時段。許多民眾不理解為何空車等人也會被驅離。航警解釋，對於找不到臨停位置的駕駛，建議可以多繞幾圈，或使用機場1樓和地下室的停車場，這些停車場前30分鐘是免費的，提供更合適的等候選擇。

雖然在尖峰時段面對車輛併排停車的情況，警方通常會以驅趕為主而非立即開單，但仍呼籲所有民眾記住「人等車」才是正確的接機原則。根據航警統計，今年1月至今，桃園機場已有3701件因停黃紅線和併排停車等交通違規案件，顯示這類問題的普遍性與嚴重性。

