航警局長趙瑞華將接任高市警局長 歷任陸海空警資歷完整
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局長林炎田將北上接任台北市警察局長，警政署今(16)日正式公布人事案，高雄市警察局長確定由航空警察局長趙瑞華接任，公布同時，林炎田仍在開「晨會」，指示各單位不得鬆懈，準備各自業務向新任局長報告，做好交接工作。
因全市17個分局有13個分局長和交通大隊異動，逾三分之二變動，林炎田指示必須確實交接，留任的分局長不得鬆懈，調任的分局長更要繼續配合新局長的腳步，以及陳其邁市長「緊、緊、緊」的政策方向。
高市警局共有前鎮、苓雅、仁武、湖內、左營、鳳山、岡山、旗山、鼓山、鹽埕、六龜、小港、林園等13個分局長異動，交通大隊長也由後勤科長劉清俊升任，即將北上履新的林炎田不敢鬆懈，晨會中指示17個分局、3個大隊，以及各科室針對自己的業務做好詳細簡報，一一向接他棒的新任局長趙瑞華報告。
趙瑞華出身高雄熟悉地方，中央警察大學水上警察學系碩士班30期、中央警官學校消防學系50期，也曾歷練刑大偵查工作，曾任高市鳳山、苓雅等重要分局長職務，並歷任高市警局督察長、副局長、台東縣警察局局長、高雄港務警察總隊總隊長、保五總隊長、保五總隊長、警政署督察室主任、航警局長等，經歷完整且涵蓋了陸、海、空三面向資歷與專長，是高雄歷任局長中少有。
