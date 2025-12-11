航警桃機查獲 16 公斤大麻花 女子遭詐成跨國運毒工具

【警政時報 戴昱弘／桃園報導】航空警察局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於 日前，在桃園國際機場第一航廈執行入境行李檢查時，查獲一起重大毒品走私案件。本案發現自泰國曼谷返臺之本國籍吳姓女子所託運的行李箱內，夾藏 30 余包第二級毒品大麻花，總重量達 16.22 公斤，市值初估逾 新臺幣 3,000 萬元。全案依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

偵二隊 隊長陳博全說明案情（圖／記者戴昱弘翻攝）

經進一步調查，警方發現吳女係於社群軟體結識一名國籍不明男子，對方以交往為名義並假稱提供國外工作機會，協助安排其機票與行程，實則利用她運輸毒品。吳女落網後供稱誤信對方，僅以為代為攜帶伴手禮返臺，未料竟成跨國毒品集團的運毒工具。航空警察局目前正持續追查幕後黑手與在臺接應的共犯。

廣告 廣告

航空警察局表示，運輸第二級毒品可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信網路交友、海外高薪工作等誘因，以免成為不法集團利用的犯罪工具。航警局將持續強化邊境查緝與情資分析，嚴防毒品流入國門，守護社會安全及國人健康。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光