航警破獲「愛情包裝」運毒陷阱 查獲16公斤多大麻

最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 23 小時前 ・ 17
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 2
上門討兒債！鳳山檳榔攤老闆娘遭砍殺 送醫不治｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤的老闆娘，今天（12/10）早上7點半，遭一名男子持刀殺害，當時老闆娘跌坐血泊當中，有目擊者聽到求救的聲音，上前關心，看到男子持刀攻擊傷人，當時嫌犯嘴裡還念念有詞，眼看事跡敗露，立刻徒步逃逸，不到一小時就被警方逮捕，但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘的兒子債務有關。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續
新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，原本宜蘭地方法院已經審理終結，預定今天宣判，因高家兄弟完成和解，將另定審理期日。TPBL今天發出公告，高國豪仍要持續執行停賽處...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前 ・ 12
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 16 小時前 ・ 2
在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境
台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突
高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
上市生技泰博通過罷工投票 工會取得合法罷工權
上市生技業者泰博（4736）爆發勞資爭議，泰博工會本1日舉行罷工投票，以92%的贊成票數通過罷工投票，取得合法罷工權。泰博工會表示，當日會員投票率65.79%，投票中贊成數罷工為 92%。但因工會已另行申請調解，工會表示，將待調解結束後，才會正式進行罷工。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1
被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押
新北市刑大刑警被控2023年間與接受黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，案情持續擴大偵辦。新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃
即時中心／徐子為報導台北市大安區某知名餐廳今（10）日凌晨遭人砸店，約4、5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃，且潑灑紅漆。轄區警方獲報後迅速循線，在新北市五股區逮捕2名涉案男子，目前正擴大追查其他共犯，動機也尚待釐清。北市警大安分局表示，敦化南路派出所於今凌晨4時許接獲報案指稱忠孝東路四段某巷弄內有妨害安寧情事，立刻派員到場查處，發現該店家門窗玻璃疑似遭毀損破裂，今早聯繫負責人至所釐清案情，後續積極偵辦，火速追緝2名犯嫌到案，其餘共犯正積極查緝中，全案將依涉毁損、恐嚇罪嫌移送偵辦。警方查出，其中2人砸店後逃到新北五股一間旅館藏匿，準備搭乘計程車離去，幸好警方及時攔截逮人。警方初步追查，目前落網的這2人沒有幫派註記。據悉，其餘共犯疑似在犯案後南下新竹躲藏、警方也已鎖定身分。大安分局呼籲，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦，大安分局持續打擊嚴懲暴力，維護轄區民眾安全以及社會安寧。餐廳員工清理被砸、潑紅漆現場。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃 更多民視新聞報導AIT公布最新美簽規定！社群軟體需設公開 下週一生效世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結上班族歡呼！勞動部公告「全勤獎金算工資」 請病假也要發民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
高官遭詐億元1／玄！司法院退休參事「4年被騙6次」痛失上億 轟走警察拒報案
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導去年詐騙案件逾12.28萬件，平均每天發生336件，財損高達502億元，今年至今已發生16.19萬件，財損更已飆破826億元，直逼千億...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
「史上最大初音未來」2026東京跨年夜震撼登場！確認有全球線上直播
東京即將迎來一場前所未見的跨年活動，日本官方宣佈將在 2025 年 12 月 31 日的「Happy New Year Tokyo 2026」倒數活動中，展示被稱為「史上最大初音未來」的巨型投影。這場跨年活動將於東京都廳前舉行，利用該建築登錄金氏世界紀錄「世界上最大的建築物常態性投影」的建築投影系統，讓這位全球知名的虛擬歌姬化身為數位巨人，帶來精彩的沉浸式演唱會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
減重名醫宋天洲涉偽造身體數值詐健保補助費 30萬交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲因涉嫌幫張姓女病患偽造身體數值，進行減重手術，除詐領健保補助費外，患者也詐取保險公司保險費。台北地檢署昨日發動搜索，帶回宋、張二人。檢察官複訊後，依涉犯詐欺罪，諭知宋、張二人分別以30萬、5萬元交保。據悉，宋天洲日前因幫僅54公斤的女子進行縮胃手術，疑引發嚴重併自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中太平偷到霧峰！ 慣竊鎖定車內財物「隨機開車門」下手
台中市 / 綜合報導 台中1名無業男子，在透天厝社區隨機開啟車輛的車門，只要發現沒有上鎖，就潛入駕駛座偷走現金與手機，一家一家偷，從太平十九甲地區，一路偷到霧峰區，行徑相當大膽，行竊的過程，都被監視器拍了下來，寧靜的社區，卻在家門口接連發生竊案，讓當地民眾人心惶惶，警方掌握犯案機車的車籍資料，迅速將竊賊逮捕法辦。 男子戴著帽子口罩，走進透天民宅的車庫，自動感應的燈光亮起，這名男子抬頭看了監視器鏡頭，接著打開轎車的車門，彎腰到駕駛座裡面東西偷到手，馬上就走，這名男子還偷不夠，他半夜在小巷子裡，隨機開啟轎車的門把，一家偷過一家，看哪個沒鎖就成為下手的目標，台中太平區長億12街，最近發生好幾起竊案，當地居民人心惶惶，在社區群組通報災情， 當地民眾說：「幾乎每一台(車門門把)都去拉，車內有財物損失啊，錢，現金啊，車內現金被拿走，還有行動電話這樣。」警方調查，39歲李姓男子，7日半夜2點多，在太平十九甲地區，民眾住家的車子內，偷走1萬元現金以及2支手機，過了2天他行徑更大膽，大白天騎車到3公里外，在霧峰區甲園街尋找目標，偷走車內2萬8千元的現金，調閱監視器一查，犯案的都是同一人，受害民眾說：「鬼鬼祟祟啦，手套都已經戴著了，現在都不敢放啊，什麼都不敢放。」嫌犯騎乘機車犯案，上午才偷完，警方掌握車籍資料，當天下午就抓到人，台中市霧峰警分局十九甲派出所所長黃思融說：「大里區甲園街45巷旁的汽車，遭不明行為人，徒手開車門行竊，損失新台幣2萬8千元整。」警方查出，無業的李姓男子平常居無定所，有多起竊盜前科，還好已經迅速落網，被依竊盜罪嫌移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話