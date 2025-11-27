航運千金國中早戀 欣菲粉絲熱情男友臉垮了
歌手欣菲的爸爸是航運公司老闆，她一出道就被冠上「航運千金」，也因為有個富爸爸，讓從小喜歡跳舞的她，很早就有專業老師培訓。她外表看起來雖然成熟，卻坦承自己其實只是個喜歡在蝦皮買衣服的16歲少女，還曾因國中就談戀愛，而且太聽男友的話，和爸爸冷戰了兩個月。
欣菲從小就愛跳舞，當時是自己在房間看影片學舞，爸爸原本只是希望她培養興趣，沒想到她這麼認真。為了讓她有更紮實的基礎，還陪她去韓國待了半年，「YG的老師很嚴格，從早到晚都在練，跳錯就要重來。」欣菲笑著說：「那時候每天都好累，但學到很多，老師教的不只是動作，還有態度和紀律。」
愛跳舞難自拔 欣菲Sinby
本名：連欣菲
年齡：16歲
身高：156公分
體重：40公斤
學歷：南華高中
作品：單曲〈Candy Cane〉〈愛我就送超急件〉〈在一起〉
興趣：睡覺、看電影、養蜜袋鼯
倒向男友 冷戰富爸爸
目前僅是高一的欣菲，被問到家裡是否有禁愛令？她一開始笑得靦腆，後來才承認國中談過戀愛，對象是成績頂尖的學長，只是原本甜蜜的校園戀情，卻在她開始上節目、參加活動後出現裂痕；去年唱片宣傳期，欣菲去電台宣傳，節目結束後外面有十來名粉絲要求合照，陪她跑宣傳的學長看到這一幕，「他臉色就不好看，覺得這樣太高調。」
欣菲說：「他覺得課業比較重要，當歌手前途未明，不想我被娛樂圈影響。」當下她也一度被說服，回家後對爸爸說：「我不想當歌手了。」爸爸氣得說：「不管妳了，想幹嘛就幹嘛吧！」父女因此冷戰整整兩個月，連零用錢都停了。
欣菲說，那段時間全靠壓歲錢度日，「平常花的不多啦！而且我知道爸爸不會真的不管我。」語氣裡有點小倔強，過了一段時間，她主動去找爸爸和好，父女關係才恢復。戀情也因為和學長理念不同，最後和平分手。此時剛好在本刊專訪現場中經過的欣菲父親，竟淡淡補一句：「他（女兒前男友）其實很優秀，後來考上很不錯的高中。」
心裡難過 五堅情停擺
被問到喜歡的偶像，欣菲毫不猶豫說：「五堅情！」因為看了團綜覺得很有趣，從此迷上他們，還曾去看他們的演唱會。「前陣子陳零九爆出逃兵醜聞，五堅情也暫停活動，讓我很失望。」她說：「他們新專輯都快要發了，想說可以再看一次他們的演唱會。」
如今的欣菲，仍維持著學生與新人的雙重身分，爸爸幾乎會陪她參加每一次練習與活動。欣菲笑說，最近最大的願望是想養狗，「回家有牠在就不會那麼孤單。」爸爸聽了笑回：「要先證明妳有時間照顧牠。」
更多鏡週刊報導
棒球場日曬雨淋 倪暄應援排球吹冷氣就開心
社恐港姐沒朋友 陳曉華劇組找到人情連結
舞藝肆虐棒球 排球圈 ELL&s球場 演出呷好道相報
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 22 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 22 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 18 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 1 天前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位
男星吳慷仁精湛的演技曾榮獲金鐘、金馬等多項大獎的肯定，而他自去年（2024）簽約中國經紀公司後，便將事業重心移往當地，一舉一動都受到關注。昨（24日）吳慷仁迎來43歲生日，他也曬出女友視角畫面，鬆吐真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小S二女兒Lily成年破尺度「外套敞開裡面只有Bra」 大方露性感鎖骨
小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有三名女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）氣質出眾外型亮眼備受矚目。日前，Lily才發文慶祝滿18歲，沒想到今（26日）又釋出多張替品牌拍的辣照，其中更是放開尺度，微微露出運動內衣，讓網友看得目不轉睛。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前