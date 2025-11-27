航運千金國中早戀 欣菲粉絲熱情男友臉垮了

欣菲個子嬌小，為了長高她嘗試跳繩、喝羊奶等各種方式，「希望可以長到160公分！」

歌手欣菲的爸爸是航運公司老闆，她一出道就被冠上「航運千金」，也因為有個富爸爸，讓從小喜歡跳舞的她，很早就有專業老師培訓。她外表看起來雖然成熟，卻坦承自己其實只是個喜歡在蝦皮買衣服的16歲少女，還曾因國中就談戀愛，而且太聽男友的話，和爸爸冷戰了兩個月。

欣菲從小就愛跳舞，當時是自己在房間看影片學舞，爸爸原本只是希望她培養興趣，沒想到她這麼認真。為了讓她有更紮實的基礎，還陪她去韓國待了半年，「YG的老師很嚴格，從早到晚都在練，跳錯就要重來。」欣菲笑著說：「那時候每天都好累，但學到很多，老師教的不只是動作，還有態度和紀律。」

14歲就推出個人首張單曲，欣菲不間斷地上歌唱、舞蹈訓練課，持續成長。（翻攝自欣菲臉書）

愛跳舞難自拔 欣菲Sinby

本名：連欣菲

年齡：16歲

身高：156公分

體重：40公斤

學歷：南華高中

作品：單曲〈Candy Cane〉〈愛我就送超急件〉〈在一起〉

興趣：睡覺、看電影、養蜜袋鼯

倒向男友 冷戰富爸爸

目前僅是高一的欣菲，被問到家裡是否有禁愛令？她一開始笑得靦腆，後來才承認國中談過戀愛，對象是成績頂尖的學長，只是原本甜蜜的校園戀情，卻在她開始上節目、參加活動後出現裂痕；去年唱片宣傳期，欣菲去電台宣傳，節目結束後外面有十來名粉絲要求合照，陪她跑宣傳的學長看到這一幕，「他臉色就不好看，覺得這樣太高調。」

欣菲國中時曾與學長交往，因為對方不理解演藝工作而頻頻爭吵，最後選擇分手。

欣菲說：「他覺得課業比較重要，當歌手前途未明，不想我被娛樂圈影響。」當下她也一度被說服，回家後對爸爸說：「我不想當歌手了。」爸爸氣得說：「不管妳了，想幹嘛就幹嘛吧！」父女因此冷戰整整兩個月，連零用錢都停了。

欣菲說，那段時間全靠壓歲錢度日，「平常花的不多啦！而且我知道爸爸不會真的不管我。」語氣裡有點小倔強，過了一段時間，她主動去找爸爸和好，父女關係才恢復。戀情也因為和學長理念不同，最後和平分手。此時剛好在本刊專訪現場中經過的欣菲父親，竟淡淡補一句：「他（女兒前男友）其實很優秀，後來考上很不錯的高中。」

心裡難過 五堅情停擺

欣菲（左）參加《飢餓遊戲》綜藝節目，眾人見她年紀小，都非常關心照顧。右為孫協志。（翻攝自欣菲IG）

被問到喜歡的偶像，欣菲毫不猶豫說：「五堅情！」因為看了團綜覺得很有趣，從此迷上他們，還曾去看他們的演唱會。「前陣子陳零九爆出逃兵醜聞，五堅情也暫停活動，讓我很失望。」她說：「他們新專輯都快要發了，想說可以再看一次他們的演唱會。」

如今的欣菲，仍維持著學生與新人的雙重身分，爸爸幾乎會陪她參加每一次練習與活動。欣菲笑說，最近最大的願望是想養狗，「回家有牠在就不會那麼孤單。」爸爸聽了笑回：「要先證明妳有時間照顧牠。」

欣菲參加校唱活動，初生之犢不畏虎的她希望讓更多人認識自己。（翻攝自欣菲IG）

