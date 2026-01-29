航運巨人化為樂音永存 張榮發辭世十周年紀念音樂會感動滿場

▲音樂跨越時空，張榮發基金會舉辦紀念音樂會緬懷張榮發總裁辭世十周年。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】今年適逢長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，為感念其一生對臺灣民謠的熱愛，以及對文化藝術與社會公益的深耕奉獻，張榮發基金會於1月28日晚間，在台北國際會議中心盛大舉辦紀念音樂會，透過音樂與影像交織的形式，帶領觀眾回顧這位航運巨人波瀾壯闊的一生。

音樂會由張榮發基金會所屬長榮交響樂團演出，並由駐團指揮莊文貞擔綱指揮，攜手知名女高音朱萬花與男高音林健吉同台獻藝。當晚現場座無虛席，除長榮集團員工、眷屬與客戶外，也特別邀請財團法人伊甸社會福利基金會及中華民國身心障礙者藝文推廣協會的志工與視障朋友共襄盛舉，並開放社會大眾索票入場，票券一開放即迅速索取一空，展現高度關注與感念之情。

廣告 廣告

張榮發創辦人生前熱愛音樂，深信音樂具有撫慰人心、淨化社會的力量。早年因欣賞NHK交響樂團演出而深受感動，遂立志打造一個專業交響樂團，並於2002年成立臺灣唯一由企業獨資經營的職業樂團——長榮交響樂團，更史無前例地推動臺灣民謠交響化，讓在地文化登上國際舞台。

本場紀念音樂會以「緬懷過去」與「開創未來」為主軸，上半場演出《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》等臺灣經典民謠，搭配珍貴影像畫面，喚起觀眾對創辦人當年指示於長榮航空機艙播放臺灣民謠的溫暖記憶，讓無數旅人一踏上飛機便感受到回家的感動。

音樂會最動人的時刻，莫過於曾長期接受張榮發創辦人及基金會協助的視障女高音朱萬花，以一曲《牽阮的手》深情獻唱，表達對創辦人的感念與致敬；男高音林健吉演唱《千風之歌》與《淚光閃閃》，亦令全場為之動容。

下半場則以世界民謠與古典小品展現國際視野，包括《阿里郎》、《荒城之月》與壓軸的《威風凜凜進行曲》，象徵張榮發創辦人胸懷世界、深耕全球的宏遠格局。音樂會尾聲，全場三千多名觀眾齊聲合唱《長榮頌》與《感恩的心》，溫暖歌聲為整場活動畫下感人句點。

張榮發基金會表示，期盼透過這場紀念音樂會，持續發揚創辦人「所信所行、善不止息」的精神，以音樂的力量為社會注入更多溫暖與希望，讓善念與感動在這片土地上長久傳唱。（圖╱記者王苡蘋翻攝）