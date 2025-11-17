航運業排毒升級不是夢？一劑通順得靠「他」

財經中心／師瑞德報導

航運產業數位轉骨啟動，全球船舶將擁有自己的「數位分身」。圖為智慧船廠內景，透過5G、AR與感測器建構全艦數位模型，實現從設計、建造到營運全生命週期的即時資料串流與協同管理，翻轉傳統船廠效率與安全瓶頸，航運正式進入資料驅動的新世代。（示意圖／PIXABAY）

全球超過八成的實體貿易仰賴海運完成，這個由數萬艘船舶組成的「海上血管系統」，長年支撐世界經濟命脈。但對比航太、汽車等產業早已完成數位化，航運業卻像一頭沉睡巨獸，龐大但斷鏈、數據彼此不通。如今，一場以「數位分身船」為核心的產業數位轉骨，正悄悄展開。

數位分身船是指船舶產業中應用「數位孿生」（Digital Twin）技術的虛擬模型。它透過物聯網（IoT）、人工智慧（AI）和雲端運算，實時蒐集船舶的物理數據（如引擎狀態、結構應力、能耗排放），在虛擬環境中建立船舶的「數位鏡像」，模擬其全生命週期（從設計、建造到運營、維護）。這是工業4.0與海運數位轉型的關鍵工具，源自NASA的太空模擬概念，已擴展到航運領域。



「艾克斯的財經視界」謝銘元表示，數位分身技術有望打破百年來的數據孤島，讓船舶從鋼鐵構造轉型為具備動態數據神經的智慧節點，為航運業帶來全新的效率革命與價值重分配，宛如航運產業的「台積電時刻」。

數據長年封閉難互通 航運業仍困於孤島生態

在船舶的設計、建造、營運到報廢的全生命週期中，數據龐雜且斷裂：設計公司有設計圖、造船廠有製造數據、設備商掌握操作紀錄、船東則擁有營運資訊，但彼此之間數據從未真正整合共享，反而成為一座座孤島。

謝銘元指出，這樣的資料割裂問題背後不只是技術難題，更是一種深層的信任障礙。「沒人想先分享，怕機密被看光光。你不給我看，我也不給你看，大家只能各做各的，效率就這樣耗掉。」

他形容這就是航運業的「囚徒困境」，即便所有人都知道共享會讓整體變好，但最終選擇仍是各自保護自己的數據資產，導致整體無法進化。

日企領軍加入國際專案 數位分身商轉倒數

為了突破這個瓶頸，包含川崎汽船、旭洋造船、三井造船、住友重工船舶工程等日本四大企業已加入「數位分身船」跨產業專案，並與原始成員如日本郵船、商船三井、今治造船等老牌業者共同合作。

該專案主打建立一個可控、安全、具標準語義模型的資料平台，讓從設計到營運的船舶數據都能進行選擇性共享。預計最快2025年內就有機會商轉。

謝銘元分析，這等於是為整個航運產業建立一條「數據高速公路」，讓未來不只建造更智慧，連營運、保險、碳交易、金融服務都能搭配這套標準來進化。

台灣造船智慧升級 5G、AIoT導入建構數位主線

除了國際企業加速進場，台灣造船產業也正在發生變化。大同世界科技（大世科）與台船攜手推動「5G AIoT智慧船廠計畫」，成為國內首個實作數位孿生模型的造船基地。

謝銘元指出，這個智慧船廠不是喊口號，而是已經實際導入5G專網連接各項作業設備，並透過AR數位整合管理系統、智慧派工、AI影像辨識與戰情指揮中心，大幅改善過去人力巡檢效率低、資訊不即時、風險高等問題。

透過建模與感測器整合，整艘船的建造進度、倉儲位置、作業風險等資訊可即時掌握，為台灣船廠打開數據透明與智慧決策的大門。

數據變資產 航運價值鏈全面翻轉

數位分身船帶來的改變不只是效率提升。謝銘元強調，當一艘船的數據能準確追蹤其碳排放與能效表現，銀行就能依此提供「綠色利率」、保險公司可調整費率，甚至未來還能推動船舶的「租用即服務」新商模，你不是買斷引擎，而是按使用時數計費。

此外，若所有數據都能被納入模型中，預測性維修、智慧靠港、航線最佳化都能透過AI演算來完成，不僅節省油料與時間，也減少不必要的人力與風險。

「艾克斯的財經視界」謝銘元直言，航運業的下一波價值，將不再只看貨運報價漲不漲、運力夠不夠，而是看誰擁有掌控全鏈資料的能力。「就像半導體是誰能做到平台整合、誰就領先全球，航運也會進入這個階段。」

他提醒，投資人若能早一步看懂這個結構性的轉變，從傳統硬體走向資料資產化的脈絡，就能提早卡位下一波產業龍頭。他認為，未來的領頭企業，不一定是今天最會跑航線的，而是最懂得把資料變成價值的人。

