航運業明年8大趨勢 船東須密切關注市場變局

根據英國航運相關網站引述，航運數據與分析機構Veson Nautical發布《二○二五年年底市場報告》，全球主要遠洋航運市場在邁入二○二六年之際，正面臨關鍵轉折點。報告彙整貨櫃、油輪、散裝船與氣體船等主要船型發展脈絡，並指出船東在新的一年必須關注航線回歸正常化等八大趨勢。

一、航線回歸正常化，地緣政治仍是變數

二○二五年航運獲利表現強勁，主因之一是紅海局勢緊張，迫使船舶繞行好望角，拉長航程，並推升噸浬需求。若二○二六年蘇伊士運河通行逐步恢復，噸浬需求恐快速壓縮。報告指出，船東不宜假設市場將全面回到紅海危機前的常態，而應為波動持續存在預作準備。

二、新造船交付全面到位，供給壓力浮現

歷經多年訂單累積後，二○二六年將成為新造船大量交付的關鍵年份，尤其以貨櫃船與液化天然氣船最為明顯。報告提醒，身處供給過剩船型的船東，需重新檢視獲利假設，並評估船舶利用率下滑與租期縮短的風險。

三、船舶品質落差持續擴大

新世代節能船舶與老舊船舶之間的差距將進一步擴大。隨著「FuelEU Maritime」、歐盟碳排放交易制度（EUETS）及貨主ESG要求日益嚴格，老舊船舶將面臨更低利用率、更短租約，甚至提前被市場淘汰的實質壓力。

四、成品油輪與原油油輪走勢分歧

油輪市場的分化結構仍將延續。原油油輪因制裁、貿易路線重組等結構性因素持續受到支撐；相較之下，成品油輪若無煉油利潤、潔淨能源需求與區域套利空間明顯改善，前景將較為艱困。

五、拆船經濟性再度成為關鍵因素

二○二五年拆船活動已自歷史低點回升，預期二○二六年將進一步加速，特別是在液化天然氣船、成品油輪與中小型氣體船領域。報告指出，隨著拆船價格與營運收益差距縮小，老舊船舶的「盈虧平衡點」正逐步逼近。

六、融資環境趨於審慎，選擇性提高

銀行與租賃機構的放款態度愈發保守，資金將更青睞具備雙燃料、氨燃料預備或液化天然氣動力能力的船舶。相對地，規格標準、船齡進入中期的船舶，將面臨更嚴格的融資條件，資金取得能力的重要性不亞於市場判斷。

七、中國角色雙重化，既是需求引擎也是供給風險

中國同時扮演全球最大貨量需求來源與最大造船國的雙重角色。無論刺激政策或經濟放緩，都將對散裝與油輪市場產生連鎖效應；另，中國造船廠的交付節奏持續影響全球船隊成長。報告建議，船東關注中國大陸政策訊號的重要性，已不亞於運價指數本身。

八、彈性成為新策略核心

在燃料路徑、貿易航線與法規環境仍充滿不確定性的情況下，「彈性」勝過單點最佳化。報告指出，二○二五年成功維持財務穩健與船隊配置彈性的船東，將在二○二六年市場復甦不均的環境中，具備更強的應變與競爭能力。

整體而言，Veson Nautical認為，二○二六年航運市場不再只是單向成長或衰退，而是充滿結構性調整與策略抉擇的關鍵一年，船東的前瞻布局與風險管理能力，將成為勝負分水嶺。