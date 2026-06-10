航運業者：5月貨櫃市況增溫 燃油附加費擬逐月調

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（中央社記者江明晏台北10日電）貨攬業者台驊表示，5月貨櫃航運市場較第1季明顯改善，遠洋航線需求回溫、旺季前備貨需求增加，6月歐美線運價上揚。中菲行指出，部分企業持續提前安排出貨，帶動海運運價，主要船公司已將燃油附加費調整頻率，由每季1次提高至每月1次。

台驊控股5月合併營收新台幣20.99億元，創今年以來單月新高，月增11.13%，年增10.7%；累計前5月合併營收88.35億元，年減3.73%。

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台驊控股表示，5月成長受惠中國大陸地區出貨需求增加，以及高科技供應鏈物流需求維持穩定，在AI伺服器等貨品需求支撐下，跨境物流需求較4月回升；此外，電商及部分工業原材料運輸需求同步增溫。

台驊指出，部分客戶考量後續假期安排、運價調整及燃油成本變化，提前規劃出貨與物流時程，也帶動整體出貨動能提升。

從市場面觀察，台驊認為，5月貨櫃航運市場較第1季明顯改善。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走升，反映遠洋航線需求回溫、及旺季前備貨需求增加。美國線與歐洲線運價均較月初上揚。進入6月部分主要航線運價仍維持高檔。

中菲行公布，5月自結集團合併營收為32.4億元，年成長39%，創自2022年9月以來單月營業額新；累計2026年前5月合併營業額131.3億元，年成長10.7%。

中菲行指出，受能源價格波動及地緣政治風險影響，部分企業持續提前安排出貨，帶動海運運價走升。面對燃油價格波動，主要船公司已將燃油附加費調整頻率，由每季1次提高至每月1次。

航空市場方面，中菲行表示，貿易政策不確定性降低，部分高科技企業已恢復中國直飛美國的空運服務，降低經新加坡、泰國及台灣等轉運樞紐操作的需求，同時，半導體及AI伺服器需求強勁，帶動台灣出口美國貨量成長，使美國線及區域航線運力維持緊張，運價也呈上揚趨勢。（編輯：潘羿菁）1150610