航運減碳新解方 芬蘭碳中和客貨渡輪啟航

芬蘭瓦薩航運公司建造的奧羅拉博特尼亞號，在交船4年後正式投入營運，8月這艘客貨渡輪汰換液化天然氣，而改用生質燃料與鋰電池的混合動力，成為全球首批碳中和客貨輪之一，也為全球航運提供降低碳排的新解方。

芬蘭瓦薩航運技術總監泰爾說明，「我們目前使用生質燃料與氫化植物油，因此已完全達成碳中和營運。我們是全球規模較小的航運公司之一，因此能夠率先採用新技術，也等於替大型業者立下小小的標竿，證明這樣的做法是可行的。」

這艘全長150公尺、寬26公尺、深5.95公尺，噸位為2436噸的客貨輪，造價為12億2000萬歐元、約合433億台幣，在2021年正式交船，可載運約900人，目前固定航行於芬蘭瓦薩與瑞典烏米亞之間，是全球最北端的航線。

瓦薩航運與多家當地大型科技與能源公司合作，讓這艘渡輪成為測試減排技術的試驗平台，希望藉此打造碳中和航運，大幅減少導致氣候變遷的碳排放，也將這條航線打造成綠色商業航運走廊。

奧羅拉博特尼亞號船長修荷姆表示，「也許在5年前沒有人認為這樣的事有可能做到，但現在我們已經證明這確實可行，我們能挑戰舊有的系統，也能挑戰過去的思維方式。」

瓦薩的新貨輪達到歐盟的氣候標準，透過新機制將貨輪節省的碳排放量出售給其他航運公司，以呈現碳排成效。

歐洲環保專家也指出，芬蘭的碳中和渡輪在能源效率與電氣化上有實質進展，但航運業仍需要擺脫對生質燃料的依賴，以解決生物廢料不足的問題；長期而言，航運業應開發電子燃料等可以大規模減排且不傷害生態的燃料，來取代化石燃料，實現能源轉型目標。

船舶引擎製造商執行長阿格尼瓦爾指出，「我們已經具備推動轉型所需的主要技術，並不是還得去發明全新的技術，我們已經有技術，但真正的挑戰在於取得足夠的燃料並讓整個運作在財務上可行，這才是目前最大的限制。」