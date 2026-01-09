航運股沉寂已久，春天要來了嗎？美國出兵委內瑞拉，「利空」造就長期投資機會
航運業先前歷經疫情高峰期的輝煌，此後隨著運價低迷、獲利縮減而沉寂一段時日，在市場上的討論度也不如AI題材。法人認為，美國閃電突襲委內瑞拉，快速重塑全球能源與海運版圖，對於油市與航運的「路徑與節奏」產生連鎖效應，短期看見原油與成品油運距拉長、噸英里上升，中期則可能推動市場重新定價。
野村投信表示，在「美委油貿路徑重組」、「紅海風險未解」、「監管加嚴吸收船噸」等多重利多交織下，2026年航運將在高波動中展現結構性機會，油輪受惠最為明顯，箱船與散裝依情勢輪動。航運面對板塊切換與市場消息面頻繁，以全球航運股為核心的野村全球航運龍頭息收ETF（00960）同時覆蓋三大航運優勢「貨櫃龍頭＋油輪核心＋散裝補強」，可望成為投資人掌握全球航運投資主題的一站式選擇產品。
00960經理人張怡琳指出，供應端衝擊首先體現在委內瑞拉出口的「卡油」現象。受到美方封鎖與制裁升級影響，委國港口出現船舶滯留與出港中止，PDVSA被迫削減產量、在岸儲槽及浮動儲油快速逼近滿檔，為避免停機與安全風險，相關場站正調度稀釋劑與儲能空間，顯示短期油輪供應鏈的壓力確實存在。
與此同時，美委油貿「解鎖」訊號浮現，委內瑞拉將向美國持續輸送受制裁原油，首批規模約3000～5000萬桶，並將選擇性放鬆部分制裁以利交易與運輸，這意味著原本大量流往亞洲的貨流，部分將改向美墨灣煉廠，航程拉長、噸英里上升，短期對原油油輪（VLCC/Suezmax/Aframax）構成直接利多。先前「封鎖形成的在船與岸上高庫存」，一旦疏運恢復，將出現集中排程，推升即期船期與現貨運價。
從運價與指標來看，野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文分析，油輪與成品輪在2026年初維持偏強，超大型油輪（VLCC）日租於2025年底至2026年初一度逼近13萬美元，主因包括老齡船隊占比升高、受制裁船退出可用供給，以及紅海—蘇伊士風險導致好望角繞行、航程延長。
對應量化指標，1月6日波羅的海原油（BDTI）指數約1181點，成品油輪指數（BCTI）約713點，反映「髒貨（原油、重油）／潔貨（汽柴）」主要航線報價仍具韌性，資本市場端的油輪板塊也有走強跡象。
張怡琳認為，OPEC+ 在第一季維持增產暫停、集體產量不變，以觀察委內瑞拉後續供應與全球庫存走勢；布蘭特與WTI原油價格雖未飆升，但市場將焦點轉向「運力調度」與「噸英里變化」，使油輪需求的可見度提高。根據彭博報告指出，在全球供應偏充裕的背景下，委內瑞拉變局對油價影響有限，但對美國油企與海運的中期投資意願形成「順風」。
張繼文提醒，紅海／蘇伊士的地緣風險，仍是2026年航運走勢的關鍵變數。2025年因為紅海回避、繞行好望角，吸收了約中高個位數百分比（估計約9%）的全球箱船有效艙位，推高長航程與不確定性成本；步入2026年，如果安全條件改善而航線逐步回歸紅海—蘇伊士，短期可能釋放有效艙位、對運價造成回落壓力，但業者普遍認為仍需長期且可保險的安全環境才會大規模回流。換句話說，容積（箱船）短期仍有「被動利多」的底線支撐。
監管與合規同樣提供全球航運題材結構性利多。張怡琳表示，IMO 的碳強度指標（CII）與歐盟的ETS/FuelEU於2026年持續加嚴，未達標船舶需提交修正計畫，承運人因合規壓力採取慢速航行、路徑優化與船隊重配，在不顯著改變原油與貨櫃總量的前提下，延長航次時間、吸收有效供給，對運價產生支撐；歐盟今年將對在歐水域運行航次全面計入ETS，疊加FuelEU的能效限制，有助提升航商成本轉嫁能力。
張怡琳指出，油輪在2026年初具備「強勢延續」的條件，包含「地緣干擾」、「制裁退出可用供給」、「路徑拉長皆支撐上半年的運價」與「利用率」，但下半年新船交付潮可能抑制漲勢，屆時需觀察OPEC出貨節奏與委內瑞拉實際供應恢復。箱船方面，如果紅海未快速修復，旺季前的附加費與合約價仍有支撐；倘若安全快速改善、容量回流，則可能轉為「短期利多、後段回調」。
張繼文提醒，航運利多建立於地緣政治、制裁政策、合規規範與船隊交付節奏等動態要素；一旦紅海安全改善並快速恢復紅海—蘇伊士航線、或下半年新船集中交付，可能對運價形成階段性壓力。投資人也須注意，單一產業ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，不應以短期資金投入，必須考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
更多風傳媒報導
其他人也在看
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 12
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 43
抽籤賺紅包！抽中環宇‑KY可望賺逾8萬元 下周還有3檔接力
新春抽籤行情開跑！環宇‑KY（4991）今（9）日啟動現金增資申購，抽中潛在獲利逾8萬元。下周一還有3檔包含大東電（1623）、億而得‑創（6423）、旅天下（6961）也將接力申購，報酬率最高上看六成，可把握新春抽籤機會。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜
晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 1 天前 ・ 5
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 11
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
衛星概念PCB逆勢噴！華通爆9萬張大量漲停 分析師這樣看
衛星概念PCB股華通（2313）今（9）日股價表現相當強勢，更挾帶9萬張大量在盤中飆上漲停，再度創下高價。啟發投顧分析師郭憲政指出，記憶體族群被關禁閉後資金流入題材股，華通本身雖創高，不過上檔還有機會，然短線創高不急追，若拉回至百元左右可適度留意。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
三大法人玩隔日冲？「這檔」爆量挫半根遭外資、自營商聯手下殺 網哀：就說不能買
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收盤30,360.55點，跌74.92點，跌幅0.25%，三大法人合計賣超116.04億元，觀察今日三大法人賣超個股前...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 11 小時前 ・ 1
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地365公頃約半個竹科
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）敲定位於美國亞利桑那第二塊建廠用地了！台積電今（8）日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元（約新台幣逾56.55億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，面積達365.2651萬平方公尺（約365.2651公頃），接近新竹科學園區面積的一半，再加上自由時報 ・ 13 小時前 ・ 34
六金控去年獲利 創歷史新高
13家上市金控2025年前11月稅後純益達5,309.46億元，目前已公布12月自結獲利的七家，全年獲利皆超越2024年，合計獲利1,880.59億元、年增10.86％，其中，元大金、兆豐金、玉山金、第一金、永豐金、華南金共六家創史上新高。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 1
記憶體慘摔！旺宏拉5漲停後暴跌近8%炸443億成交額 「這面板股」連2跌13%噴量46萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近日飆漲的記憶體及面板族群今（9）日全面走跌，台股大盤也收黑，終場下跌71.59點，跌幅0.24%，加權指數來到30288.96點，成...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言