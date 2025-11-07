航運雙雄看旺普發一萬 華航董事長：拚增班歐美線
（中央社記者江明晏台北7日電）ITF台北國際旅展登場，航空雙雄看旺「普發一萬」正面效應，中華航空董事長高星潢表示，旅展熱門航點銷售佳，華航在歐美線不足每週7班的航點會努力增班加密，長榮航空總經理孫嘉明則說，普發一萬對旅遊消費有正面效益。
ITF台北國際旅展今天起登場，中華航空董事長高星潢、資深副總經理張程皓及台灣地區處長馮震宇出席，「AI品牌形象大使」也現身展區。
華航董事長高星潢受訪表示，今年線上旅展訂位成果佳，已衝破8成，熱門航點以新開的航點鳳凰城、日本地區受到關注，曼谷銷售量也直線往上衝。
針對普發一萬政策對旅遊業的挹注，高星潢說，「要大聲呼籲民眾拿來華航、華信航空使用」。
針對未來增班規劃，他表示，要看新機交機時間而定，歐美線不足每週7班的航點會努力加密，而其他航線幾乎每週都有7班，至於是什麼明確航點要加密則還在研議。
長榮航空展場設置AI生成拍照區，並展示長榮航空第4代豪華經濟艙座椅。
長榮航空總經理孫嘉明表示，普發一萬一定會對旅遊消費有所挹注，可能以國外出遊的占比更高，但民眾不管是參加旅行團還是買機票，都會對航空與旅遊產業有正面效應。（編輯：林淑媛）1141107
