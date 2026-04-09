航運驟停！伊朗又關荷莫茲海峽 白宮：完全不可接受

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伊朗指控以色列對黎巴嫩發動大規模襲擊違反停火協議後，伊朗國家媒體8日報導稱，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已「完全關閉」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）9日聲稱，荷莫茲海峽的航運活動已大幅減緩，隨後停止。白宮表示，任何關閉海峽的行為「都是完全不可接受的」。

圖為一艘貨船靠近荷莫茲海峽的波斯灣航行。（資料照／路透社）

伊朗控以色列違反停火 荷莫茲航運驟停

根據《CNN》、《Euro news》等報導，根據船舶資訊服務「船舶交通」（MarineTraffic）追蹤數據，目前未顯示有任何船舶正在通過荷莫茲海峽。此前有報導稱，自美國與伊朗之間的為期2週的停火協議於7日生效以來，荷莫茲的交通已開始恢復。

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白宮堅稱黎巴嫩並不屬於美伊之間脆弱停火協議的一部分。黎巴嫩當局表示，以色列8日對黎巴嫩發動迄今最大規模的空襲，造成重大傷亡。

IRGC強調，計畫的其中一項關鍵條款是伊朗持續對荷莫茲海峽進行「智慧管理」（smart management），並聲稱美國總統川普已接受這條重要航道將持續「由伊朗控制」。

根據IRGC聲明，2艘經確認為伊朗所有的油輪8日稍早已穿越荷莫茲海峽，另有一艘大陸船隊的油輪也安全通過。IRGC表示，在以色列襲擊黎巴嫩數分鐘後，「所有船舶交通」隨即停止。伊朗指控以色列的攻擊違反停火協議。

IRGC還說，一艘原定晚間10時通過荷莫茲海峽的船舶在接近海峽時改變航向並掉頭返回。

李威特 在白宮記者會上。（圖／美聯社）

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日在記者會上稱，在有報導稱儘管美伊達成停火協議，但荷莫茲海峽仍被關閉後，伊朗必須「立即、迅速且安全地」開放這條戰略水道。「我將重申（川普）總統的期望和要求，即立即、迅速且安全地重新開放荷莫茲海峽」。

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