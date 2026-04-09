航運驟停！伊朗又關荷莫茲海峽 白宮：完全不可接受
伊朗指控以色列對黎巴嫩發動大規模襲擊違反停火協議後，伊朗國家媒體8日報導稱，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已「完全關閉」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）9日聲稱，荷莫茲海峽的航運活動已大幅減緩，隨後停止。白宮表示，任何關閉海峽的行為「都是完全不可接受的」。
伊朗控以色列違反停火 荷莫茲航運驟停
根據《CNN》、《Euro news》等報導，根據船舶資訊服務「船舶交通」（MarineTraffic）追蹤數據，目前未顯示有任何船舶正在通過荷莫茲海峽。此前有報導稱，自美國與伊朗之間的為期2週的停火協議於7日生效以來，荷莫茲的交通已開始恢復。
白宮堅稱黎巴嫩並不屬於美伊之間脆弱停火協議的一部分。黎巴嫩當局表示，以色列8日對黎巴嫩發動迄今最大規模的空襲，造成重大傷亡。
IRGC強調，計畫的其中一項關鍵條款是伊朗持續對荷莫茲海峽進行「智慧管理」（smart management），並聲稱美國總統川普已接受這條重要航道將持續「由伊朗控制」。
根據IRGC聲明，2艘經確認為伊朗所有的油輪8日稍早已穿越荷莫茲海峽，另有一艘大陸船隊的油輪也安全通過。IRGC表示，在以色列襲擊黎巴嫩數分鐘後，「所有船舶交通」隨即停止。伊朗指控以色列的攻擊違反停火協議。
IRGC還說，一艘原定晚間10時通過荷莫茲海峽的船舶在接近海峽時改變航向並掉頭返回。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日在記者會上稱，在有報導稱儘管美伊達成停火協議，但荷莫茲海峽仍被關閉後，伊朗必須「立即、迅速且安全地」開放這條戰略水道。「我將重申（川普）總統的期望和要求，即立即、迅速且安全地重新開放荷莫茲海峽」。
更多中天新聞網報導
中美科技戰激烈 「科企新貴」漸取代傳統企業家成中南海座上賓
聯手國防部防堵非法小艇 海巡署建構海岸AI監偵系統
不當工具人！4生肖掌AI「自動化加薪」 肖鼠效率換收入
其他人也在看
大谷翔平1舉動罕見挨罵 總教練臭臉公開開砲：不能接受的失誤
美國MLB道奇隊明星球員大谷翔平今（13日）在對決遊騎兵的比賽中，因為3局一次跑壘判斷失誤，讓隊友遭到夾殺，當時2人出局，一二壘有跑者，正逢最近手感發燙的隊友Andy Pages要上場，絕佳的得分機會因此熄滅，終場道奇以2：5敗給遊騎兵，讓總教練羅伯斯賽後相當不滿。
薪資PR90月薪10萬也無力買房？網喊「缺1條件」想靠死薪水買大樓別傻了：有1600萬老屋偷笑了
台灣房價居高不下，受薪階級購屋壓力沉重，房板掀起「薪資PR90 能買到怎樣的房子」論戰，原來許多人以為躋身全台前10%高薪俱樂部，就能輕鬆買房、翻轉階級，但眾多網友卻無情戳破這個美好的粉紅泡泡。
友達能源事業分割讓與子公司達耀能源 8月完成、價值7.8億元
面板大廠友達（2409）今（13）日重訊宣布，為優化組織架構與價值轉型，將公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源。此外，計畫於8月完成分割後，連同多項轉投資事業股權，以約8.6億元總價處分予星耀投控。藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。
日職》林安可再見轟原來是拿他的球棒！ 西口文也監督賽後大讚：這是很棒的全壘打
日職西武獅隊台灣好手林安可今天在對戰羅德隊比賽10局轟出再見全壘打，幫助球隊以2比1贏球，林安可賽後也認為，自己其實有偉大的目標，就是希望跟郭源治一樣，在日職留下很好的成績，而他這場開轟也是生涯首轟，拿的是長谷川信哉的球棒。
日職》對台灣隊飆158公里 徐若熙讓軟銀教頭轉念獲開季先發機會
在徐若熙開季連繳兩場優質先發後，日媒今天用專文報導軟銀監督小久保裕紀一開始對於讓這位「台灣至寶」開季進入先發輪值，其實是採取謹慎保留的態度，但看到他2月底對台灣隊的交流賽飆出158公里，才轉念讓他得到開季先發的機會，只是小久保仍強調，「並沒有打算讓他本季長期待在固定先發輪值內」。
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
朱宇謀首度露面完整澄清！與林倪安「室友」關係一次說：非事實蒐證提告
前男團Gentleman成員朱宇謀（Wish）近日遭林倪安召開記者會指控感情不忠、私生活混亂等爭議後，先以律師聲明反駁，強調對方在記者會與公開平台「call out」的內容「皆非事實」。今（13）日他再度出面，透過IG發布澄清影片並同步曬出多段私訊與原始對話截圖，表示事件已「嚴重影響到我的家人、工作和名譽」，並以法律途徑捍衛清白。
「康、熙、玲」世紀合體 林志玲見小S復出激動落淚：就想被妳罵
小S（徐熙娣）主持東森《小姐不熙娣》年後復工，近日進棚錄影不僅有「靈魂伴侶」蔡康永坐鎮，更邀請到小S演藝生涯中最強宿敵林志玲首度作客，睽違已久的「康、熙、玲」世紀大合體，讓現場氣氛瞬間回到當年《康熙來了》的經典巔峰，火花四射，首度現身錄影的林志玲，坦言此行全因「想見妳（小S）」，隨即更難掩激動、仙女落淚。
伊朗海軍近乎全滅 但剩下這10%戰力才是真正威脅荷姆茲海峽主力
美國總統川普表示，目前讓荷姆茲海峽無法通行的唯一原因是伊朗散布的一些水雷。但事實上，伊朗除了仍舊擁有可以攻擊威脅商船的數千枚飛彈，伊朗革命衛隊的海軍快艇、自殺小艇，也仍舊大體存活，對航道有嚴重威脅。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
年輕人不用LINE了？聊天改用「3大APP」爆共鳴
生活中心／駱瑩倫報導通訊軟體LINE在台灣幾乎人人都有，但最近有網友在社群上發現一件讓她有點震驚的事：「聽說現在年輕人不用LINE」。她原本以為只是開玩笑，結果一觀察才發現是真的，現在不少學生族群，反而更常開的是Instagram、Discord還有 Facebook Messenger，LINE反而慢慢退居二線。
李貞秀「五子哭窮」拒退位 他爆料：現金不到百萬但財產「歐印」股票
即時中心／徐子為報導民眾黨立委李貞秀除了國籍爭議燒不停，近期又於直播中脫口，新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬，雖事後稱「搞混」，仍遭黨員檢舉並移送中評會，媒體報導指出，在爭議連環爆後，民眾黨高層曾私下找李談去留問題，未料李竟「哭窮」稱自己有5個孩子要養，暗示若要她走就要「展現誠意」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（13）天在社群爆料，李貞秀曾問前夫能否給生活費卻被拒絕，李手上現金雖不到100萬，但她所有的資產全在股市。
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
美伊談判破局！2油輪「荷莫茲海峽前急掉頭」 1艘堅決挺進下場曝
美國、伊朗的和平談判12日破局，外界密切關注戰情是否升溫。外媒《彭博社》報導指出，談判破局之際，有三艘與伊朗並無直接關聯的大型油輪開往荷莫茲海峽，其中兩艘靠近海峽後不明原因掉頭，另一艘則是順著伊朗批准的航道開進波斯灣。
白沙屯媽祖8天進香路線遭疑「早就排好的？」 朝天宮董事長不藏全說了
一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」在12日深夜23時55分出發，展開8天7夜的北港進香行程。由於白沙屯媽祖每年的進香時間和路線皆不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，其傳奇色彩每年都吸引了上萬「香燈腳」相隨。針對很多人都懷疑白沙屯媽祖進香的路線都是早就排好的？朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍抖音短片回應了。
白營擬開鍘傳哭喊要養小孩 李貞秀回應了
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。週刊今日報導，白...
中職》陳晨威再見二壘安打 中信兄弟1勝8敗創隊史開季最差戰績
勝騎士交出8局失1分的優質先發，曾家輝連續2場交出5局失1分的好投，讓中信兄弟與樂天桃猿今天在桃園上演投手大戰，但仍不足以讓中信贏球，樂天靠9局下陳晨威擊出再見二壘安打以2：1險勝中信拿下4連勝，中信不但苦吞6連敗，還以1勝8敗改寫隊史開季最差戰績。
中東炸裂「閉眼灌台積電」？華爾街專家揭「抱這檔更香」逆風真相曝
財經中心／綜合報導中東地緣政治風險升溫，市場資金流向再度引發關注，美國財經媒體指出，華爾街名嘴、CNBC主持人克萊默（Jim Cramer）近日談及伊朗戰事對市場影響時，再度點名晶圓代工龍頭台積電（TSMC），並坦言自己「非常喜愛台積電」，不過仍建議投資人轉向近期股價回檔的輝達（NVIDIA），直言「當一檔好公司突然變得不受青睞，往往正是布局時機」。
未來兩週「財運大翻轉」！4生肖迎來關鍵時刻 這類人有望獎金入手、職涯躍升
隨著4月初月亮步入務實的摩羯座，宇宙能量從感性的漂浮回歸現實，這段時間正是關於「顯化」與「架構」的重要時刻。星座塔羅專家艾菲爾老師指出，月亮摩羯的能量正強行將大眾目光拉向資產配置與財務安全感，對於生肖牛、龍、猴、雞的人來說，這不僅是運勢起伏，更是一場「財富認知」的覺醒，原本混亂的金流將開始有序回流。
帶上飛機吃！台灣「1神級零食」外媒驚呆：不普通
生活中心／周希雯報導台灣作為美食王國，伴手禮的選擇更是包羅萬象，像是鳳梨酥、太陽餅、牛軋餅等小吃，征服無數外國人的味蕾，成為帶回國分享的熱門首選。不過，《紐約時報》旗下評選網站《Wirecutter》列出52件送給出差旅行者的禮物，特別點名「台灣水果乾」，還大讚是「平凡卻不普通」的零食，值得帶上飛機品嘗。