一般房貸利率衝上 2.6%！創金融海嘯後新高，五都同步走揚、購屋族壓力倍增

2025 年第一季新增一般房貸利率正式突破 2.6%，創下金融海嘯後新高，引發市場廣泛討論。特別的是，在央行已多季維持利率不變的情況下，房貸利率卻仍逆勢攀升，代表市場資金環境已明顯緊縮，也加重購屋族的財務壓力。

根據不動產資訊平台統計，不含優惠房貸的「一般房貸利率」今年第一季平均來到 2.6%，較 2024 年第二季增加 0.24 個百分點，寫下十多年來罕見的高點。一般而言，房貸利率與央行升息連動，但這波調升卻與貨幣政策無關，引發市場關注。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房貸利率上升的關鍵原因並非央行動作，而是自 2024 年第三季開始的房貸政策緊縮，使銀行端出現「房貸排撥」與額度吃緊的現象，市場資金需求大於供給，使房貸利率自然被推升。

此外，金融機構因應自主管理與央行第七波選擇性信用管制，也相應提高部分貸款族群的利率。所幸網銀、壽險等非銀行體系陸續投入房貸市場，近期利率波動已有趨緩跡象。

從數據來看，房貸利率在一年內快速走高。升息前一般房貸利率僅 1.52～1.55%，升息後至 2024 第二季提高至 2.36%，第三季再升至 2.39%，第四季達 2.54%，今年第一季更推升至 2.6%。僅以新增房貸數據來看，已是金融海嘯後單季最高紀錄。

區域觀察也顯示，五都房貸利率全面上揚。新北由 2.39% 漲至 2.6%、台北市由 2.37% 上升至 2.59%、台中由 2.39% 升至 2.6%，高雄更從 2.43% 攀升至 2.64%。新竹地區亦突破 2.6%，顯示全台各主要城市皆面臨利率走高壓力。

曾敬德進一步指出，目前一般房貸常見利率多從 2.5% 起跳，加上名下已有房貸者會受到差別利率影響，平均利率自然落在 2.6% 左右。他建議，如果是首購族，政府仍在積極推動新青安貸款，有需求者可在政策期限內提出申請，仍有機會取得較低的貸款利率。

整體而言，房貸利率不升反漲，反映的是市場資金緊縮、銀行風險控管提升及政策端的調節效果。專家提醒，未來購屋族需要更謹慎評估財務能力，並善用政府優惠貸款工具，以降低長期負擔。

