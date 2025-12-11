一般手術須全喉切除 咽喉小唾腺癌 單孔達文西保留聲帶

長庚醫院使用單孔達文西機器手臂進行喉部手術已超過70例，比傳統手術的傷口更小，使患者恢復更快。（長庚醫院提供）

記者傅希堯∕台北報導

46歲的黃太太確診罕見咽喉小唾腺惡性腫瘤，長庚醫院11日指出，一般手術須全喉切除才能根治，但長庚團隊利用單孔達文西機器手臂進行內外複合喉保留手術，完整切除腫瘤並精準保留聲帶，病人術後2週即恢復說話與正常進食。

林口長庚醫院耳鼻喉部主任方端仁指出，咽喉小唾液腺癌占所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤。因其生長緩慢且症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生等良性病灶而延誤治療，往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，造成病人永久喪失說話功能。

黃太太是在其他醫院健檢時發現咽喉部有一光滑腫塊，初診認為是良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，由於只有鼾聲變大而無其他明顯症狀，延宕近一年半，直到腫塊逐漸變大，經轉診林口長庚進行深部切片檢查後，確診為罕見的咽喉小唾腺惡性腫瘤，當時腫瘤已長大到3公分且侵犯喉部外側組織，屬第3期晚期喉癌。

46歲的黃太太確診罕見咽喉小唾腺惡性腫瘤，長庚醫療團隊使用單孔達文西機器手臂取出腫瘤，同時成功保留聲帶，讓她仍能正常言語。（長庚醫院提供）

方端仁表示，為讓病人在治療後仍能維持語言功能，醫療團隊使用創新的單孔達文西系統進行內外複合手術，首先以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，再內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，且完整保留聲帶。

長庚醫院指出，黃太太術後經過兩週的調養，就順利恢復說話與進食能力，長庚耳鼻喉部目前已累積70多例單孔達文西機器手臂相關手術成功病例，黃太太以新式內外複合手術除了能完整切除喉腫瘤，並能精準保留聲帶，成功幫助病人抗癌且保留最佳的生活品質，但如腫瘤侵犯超過喉部2/3以上，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就仍應進行傳統手術。