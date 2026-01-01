船上有3俄特工? 芬蘭-愛沙尼亞5條海底電纜遭破壞 元凶疑是「影子艦隊」

「Fitburg」疑似在芬蘭灣海域拖行錨具於海床上，導致芬蘭與愛沙尼亞之間 5 條海底電纜受損。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 波羅的海近日傳出重大海底通訊設施受損事件。多個 X 平台帳號指出，芬蘭與愛沙尼亞之間至少 5 條海底通訊電纜遭到破壞，芬蘭已扣押一艘疑似為為俄羅斯「影子艦隊」的貨輪，引起國際關注。

X 帳號「Visegrad 24」指出，芬蘭武裝部隊已登船並扣押一艘全長約 132 公尺、名為「Fitburg」的貨船。X 帳號「以色列戰爭」也發布貼文稱，該船在芬蘭灣海域拖行錨具於海床上，導致芬蘭與愛沙尼亞之間 5 條海底電纜受損。

廣告 廣告

「Fitburg」貨船由俄羅斯聖彼得堡駛往以色列海法。 圖：翻攝自 X

X 帳號「淘喵先生」進一步聲稱，「Fitburg」貨船當時正由俄羅斯聖彼得堡駛往以色列海法。芬蘭警方在登檢後發現，船上 14 名船員中至少有 3 人被指為俄羅斯對外情報局（SVR）特工，但目前這個說法尚未獲得芬蘭官方或其他消息證實。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）中國嚴控跨年活動! 民眾放煙火被捕、太原演出因「不可抗力」取消

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階