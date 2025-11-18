船停航險困中國 馬祖民眾花7倍金額飛桃園返家

（中央社記者潘欣彤連江縣18日電）因東北季風影響，兩馬小三通17日起停航，有馬祖民眾因老婆要求17日得回家，他17日上午搭中國福州往桃園班機，再轉往松山機場搭機回馬祖南竿，1天內到家，機票花費7000餘元，比小三通船票約1000元，相差7倍。

在馬祖經營旅行社的民眾陳藝中今天跟中央社記者說，16日他搭兩馬小三通琅岐航線，到中國福州去看歌手鄧紫棋演唱會，但當天傍晚卻得知，17日兩馬小三通琅岐與黃岐航線皆停航。他向家人報告準備滯留福州，太太卻說，船班不知道會停幾天，要求他「17日當天務必要回到馬祖」。

陳藝中說，當時他立即訂了17日從福州長樂機場至桃園機場的最早班機，抵達桃園後，再搭機場捷運、台北捷運，趕往松山機場，幸運補上最近一班松山往南竿飛機。早上8時從福州出發，下午4時許有驚無險趕回家，他幽默表示「完成太太交代，孩子放學有人接送，花多少錢都無所謂」。

陳藝中回顧，此趟「福州繞道台灣本島回馬祖」之行，單程機票費用約為7000餘元，耗時約9個多小時。與馬祖至琅岐航線單程需時約70分鐘，票價約新台幣1000元相比，耗費的時間與費用整整差了7倍。

陳藝中表示，冬季為馬祖旅遊旺季，看著金廈小三通因台灣民眾往返中國的中轉客而活絡，兩馬小三通則受限於天候不穩定，船班動輒停航，不確定因素高，讓像他在內的業者不敢販售中轉行程。他希望透過自身經歷，凸顯兩馬小三通船班不穩，使馬祖旅遊業者無法比照金廈小三通帶來收益。（編輯：林恕暉）1141118