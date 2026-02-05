船員因海象惡劣受傷 雲林艦百浬救援順利就醫

（中央社記者張已亷高雄5日電）1名船員日前於外海作業時，因海象不佳在船上發生撞擊，導致關節異位。經雲林艦百浬救援，將船員送至艦上醫療艙處置，昨天抵達高雄港就醫，展現海上醫療救難能量與人道救援精神。

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊說明，1艘東港籍漁船日前於鵝鑾鼻東南97浬處作業，船上1名船員1日因海象不佳，其右膝在船上撞擊後受傷，無法行動且傷情緊急。

南部地區機動海巡隊今天發布新聞稿表示，3日清晨獲報後派遣於東南海域執行巡邏勤務的4000噸級雲林艦前往救援，雲林艦於當天下午5時許在鵝鑾鼻東南125浬和漁船會合，現場受強烈東北季風影響，海象惡劣，陣風達10級、浪高約6至7公尺。

南部地區機動海巡隊指出，經評估後，因風浪過大無法立即接駁，雲林艦先在旁戒護，歷經1夜，4日上午9時許待海象稍緩，雲林艦立即接駁傷者，但由於傷者因傷疼痛難忍，無法自行上擔架，雲林艦派出2名具EMT2救護執照人員冒險跳至漁船，合力將傷者及1名陪同人員安全接駁登艦。

南部地區機動海巡隊員告訴中央社記者，傷者送至雲林艦醫療艙後，由艦上醫官確認其生命徵象穩定，檢查發現右側髖關節有內旋合併大腿縮短情形，且關節移動受限，初步研判傷者為右側髖關節異位，再經超音波檢查，初步排除關節內積水、積血等急症。

南部地區機動海巡隊指出，於艦上進行支持性療法、適當止痛（口服止痛藥）、維持病患舒適姿勢，以及建議後送等治療。

南部地區機動海巡隊表示，雲林艦以最大安全航速航向高雄港，4日下午3時30分許順利抵達，傷者由船長家屬送往東港就醫治療。此次雲林艦於海象惡劣狀況中，克服接駁困難，成功於黃金時間內救回傷者，展現海巡守護人道救援精神。（編輯：黃世雅）1150205