船沉留傳奇・歷史訴今昔：走進水下文化資產的深層記憶 「烽火船說－水下文化資產特展」臺中場壓軸盛大開展

【記者蔡富丞/綜合報導】「烽火船說－水下文化資產特展」昨（16）日於文化部文化資產園區熱鬧開幕，展覽期間至2027年12月19日止。壓軸的臺中場以戰爭及沉船為主軸，介紹臺灣海戰歷程及與重要的沉船遺址，是文化部文化資產局與國立科學工藝博物繼「藏水覓趣」與「潛行探索臺灣」兩大水下文資特展後，再度攜手精心策畫的全新主題展覽。

文化部文化資產局副局長林尚瑛於開幕式表示，特別感謝國立科學工藝博物館與文資局第三度攜手合作，持續以專業與創意，為社會大眾呈現深具歷史意義與教育價值的精采展覽。本次特展前兩站於高雄國立科學工藝博物館及金門歷史民俗博物館展出，吸引5萬人次以上觀展，獲得廣泛好評。這次展覽回到文資局臺中主場所在地，特別挑選了與中日甲午戰爭、二次大戰相關「廣丙艦」、「山藤丸」、「淺香丸」3艘沉船遺址中，發現的包含子彈、銅幣、瓷器以及船體構件等20件出水遺物，希望觀眾透過親睹此些歷經無情戰火的出水遺物，對於海戰歷史及沉船有更深刻的了解及認識，並引發歷史反思與以古鑑今的啟發，感受水下文化資產深厚的背景底蘊，同時熱烈歡迎蒞臨開幕式的臺中國中小校長們，可以時常帶學校的學子們前來臺中文資園區，親近臺灣文化資產的價值與魅力。

國立科學工藝博物館館長李秀鳳表示，科工館透過跨部會整合資源方式，發揮博物館展示科技教育特色功能，提供學生另類學習方式，引領民眾探索水下考古世界，以實際行動回應全球保存文化資產的共識，讓水下文化資產保護觀念能更廣泛地向社會大眾傳播與扎根。同時感謝文化部文化資產局大力支持與共同推廣展覽，歡迎臺中鄉親們在即將到來的春節假期，闔家大小一起來看展。

展場首先進入「臺灣海洋戰爭史」展區，創新的互動投影技術揭開自明清時期至二戰期間以來，臺灣在金門料羅灣、安平、澎湖、基隆、淡水、臺中與高雄等地發生的重大海戰歷史事件；接著「臺灣沉船故事」展區，「烽火船說：海空對決」沉浸式多媒體劇場重現了1944年二次大戰期間，澎湖馬公港周遭船艦遭空襲沉沒的歷史情境，並藉由戰爭沉船見證者的口述回憶，讓觀眾體會身歷其境的感受；而「守護與永續」展區則介紹了臺灣重要的列冊沉船遺址，包含清朝時期往返臺灣與中國沿海的中式商船、19世紀中晚期的西方船隻，以及二戰時期的相關軍事船艦，見證了臺灣與世界交流的緊密，以及海域多元的歷史樣貌；此外，展區並設有「出水文物說故事」、「出水文物修復師」等互動體驗裝置，以寓教於樂的方式，讓觀眾了解戰爭沉船出水遺物背後的故事。

「烽火船說－水下文化資產特展」以戰爭與沉船為視角，重現臺灣與世界海域交會的歷史記憶。展覽透過豐富史料、出水文物與多媒體體驗，引領觀眾在認識水下文化資產的同時，探索航行與海戰所留下的痕跡，讓人們回望戰火與煙哨的歷史記憶、體會動盪年代的深刻啟示，並珍惜今日得來不易的和平。

「烽火船說－水下文化資產特展」

活動時間：即日起至2027年12月19日9:00-17:00（每周一休館）

活動地點：文化部文化資產園區 R08水下文化資產展示館（臺中市南區復興路三段362號）