船舶使用低硫燃油仍藏風險 中山大學揭港區空汙新隱憂

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記者孫建屏／高雄報導

全球限硫令上路後，船舶硫氧化物排放雖大幅減少，但港區空氣是否真正改善仍引發關注。國立中山大學氣膠科學研究中心與美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院合作研究發現，船舶在港口靠泊期間仍排放大量氮氧化物及含重金屬的超細懸浮微粒，這些肉眼難以察覺的污染物可能深入肺部甚至進入血液循環，對人體健康造成威脅，此一研究成果已刊登於國際期刊《環境污染》（Environmental Pollution）。

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研究團隊以高雄港3艘使用超低硫燃油的工作船為對象，進行即時監測與成分分析。結果顯示，低硫燃油確實有效降低硫氧化物排放，但氮氧化物依舊是主要污染來源；更令人憂心的是，排放的懸浮微粒多屬直徑小於1微米的超細微粒（PM1），比頭髮絲細數十倍，容易穿透人體防禦機制，深入肺泡並可能進入血液循環。

研究人員更在微粒中檢測到鐵、鈉、鋅、鈣與鉻等金屬元素，其中，鉻被認為是主要健康風險來源，具致癌性與其他潛在危害，顯示港區空氣污染問題並未因限硫令而完全解決。

通訊作者、中山大學環境工程研究所教授彭彥彬指出，本研究是全球限硫令實施後，少數針對超低硫燃油船舶在實際靠泊條件下，進行即時量測與健康風險評估的案例，對港口空氣品質管理及船舶減污政策具有重要參考價值。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁則強調，空氣是人類共同的公共資產，研究團隊提出「呼吸文明」倡議，呼籲從呼吸健康與永續環境的角度重新思考人類與地球的關係。未來中心將推動「港口健康與呼吸城市倡議」，串聯港區空氣品質、健康風險與永續治理研究，期望打造更健康、安全的生活環境。

國立中山大學氣膠科學研究中心與美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院合作，船舶在港口靠泊期間仍排放大量氮氧化物及含重金屬的超細懸浮微粒。圖為中山大學氣膠科學研究中心團隊成員。（中山大學提供）