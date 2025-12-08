船舶市場海岬型表現穩健 巴拿馬型行情回落

海岬型船舶市場上周表現穩健，巴拿馬型行情回落，超靈便型/靈便極限型船舶美灣需求強勁，運價水平回升趨勢日益明朗。（見圖，波交所提供）

波羅的海交易所（Baltic Exchange）八日發布最新航運市場報告指出，海岬型船舶市場上周早盤走強、周中飆升隨後回調，太平洋航線勢頭積極，穩定的礦商活動與日益緊縮的運力清單使C5運價維持在十二美元中低區間。上周末市場略回落，但新增礦商回歸市場，有效維持基本面。上周北大西洋航線顯著趨緊，引發周中運價急升。極度稀缺的運力及數筆Seven Islands航線突出的租船成交，帶動跨大西洋航線和遠端航線運價大幅攀升，BCI5TC指數升至四萬四千美元。巴西南部及西非至中國航線漸顯改善，C3航線在上周中受新成交支撐小幅上行，但臨近周末再度趨穩。

巴拿馬型船舶，大西洋與亞洲航線即期運力同步增加，促船東更願接受議價。上周二至周三期間，新增貨盤有限，難抵消不斷增長的船舶供應，市場低迷。租家保持審慎態度，印尼與北太平洋貿易因運力清單膨脹及穀物需求疲軟持續承壓。定期租船市場相對活躍，多筆租約成交。

超靈便型/靈便極限型船舶，大西洋航線初期低迷，但隨時間推移，美灣需求強勁且運價回升趨勢明朗。據悉，一艘五萬二千載重噸船舶執行美灣跨大西洋航次，運價在三萬美元左右。南美市場整體基調偏弱，需求走軟，一艘六萬三千載重噸船舶承運桑托斯至卡拉奇航次，以一萬六千七百五十美元加六十七萬五千美元空放獎金成交。亞洲市場同樣疲軟，需求萎縮導致運價承壓下行。一艘超靈便型船在東南亞交船，經印尼返回中國，以一萬五千七百五十美元左右運費成交。印度洋需求相對強勁，一艘六萬三千載重噸船舶於印度東海岸交船，經南非返回中國，以一萬七千美元運費成交。隨聖誕季來臨，市場後續走勢仍有待觀察。