船舶市場海岬型走強 巴拿馬型平穩

海岬型船舶市場上周表現強勁，波羅的海海岬型航線（5TC）穩步攀升，從三萬美元低段收盤至三·七萬美元；巴拿馬型船舶市場上周則維持穩定，受美灣和美國東岸穩健基本面支撐，去程穀物運輸並持續支撐大西洋市場走勢；極限靈便型/超靈便型船舶則呈分歧，受感恩節假期影響，大西洋市場活動下降，美灣運價上周逐步走弱，而南大西洋保持相對平衡。（見圖：波交所提供）

波羅的海交易所（Baltic Exchange）發布最新航運市場報告，海岬型船舶太平洋市場上周基調落定，礦商持續參與及運營商貨盤活躍，船舶供應緊張，帶動C5價格逐步走高，成交價從十美元中段上漲至高段十一美元，並在周末達到十二美元。儘管指數偶有回落，但該區域基本需求依然堅挺，隨著供應明顯減少，市場情緒進一步增強。大西洋基本面改善。巴西南部至中國的詢盤較零散，且受日期影響報價較多，運價大多維持在二十三美元中段至二十四美元中段，最終在收盤時升至二十五美元。北大西洋市場愈趨活躍，基本面改善及強勁的去程航程成交提供有力支撐。C8和C9急劇上漲，凸顯近期開航位置緊縮，以及整個北部區域市場顯著改善。

巴拿馬型船舶，上周波羅的海巴拿馬型航線期租平均價開盤報一萬七千四百九十八美元，至周四微漲一百五十七美元至一萬七千六百五十五美元。亞洲方面，即期船舶供應緊張和印尼需求活躍使太平洋市場保持良好支撐。亞洲出現兩樣情，現代船型在印尼-日本航線獲得溢價，短程印尼往返航次則吸引較低報價。

極限靈便型/超靈便型船舶，美灣運價走弱，南大西洋相對平衡，一艘六萬六千載重噸船舶交付雷卡拉達，航程至阿拉伯灣/東南亞，運價一萬七千四百美元，另加七十四萬美元壓艙補貼。歐洲大陸-地中海市場缺乏新動力，據聞一艘六萬四千載重噸船舶在歐洲大陸交付，經波羅的海赴巴西，運價二萬二千美元。亞洲市場相對活躍，經紀人稱南方詢盤量合理，北亞相對平淡。一艘六萬一千載重噸船舶在新加坡交船，經印尼去印度，運價二萬一千美元。北方一艘五萬六千載重噸船舶在大連交船，裝鋼材去東南亞，運價一萬四千美元。印度洋市場勢頭增強，一艘六萬三千載重噸船舶在米納薩克爾交船，航程去印度西岸，運價二萬四千五百美元。