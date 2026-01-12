船舶市場海岬型近期整體偏弱 巴拿馬型表現穩健

海岬型船舶市場表現近期整體偏弱，大西洋儘管短暫回升，市場仍逐漸走軟；巴拿馬型上周結束時表現穩健，大西洋整體相對穩定；極限靈便型/超靈便型船舶大西洋運價依然偏弱，租家續佔主導地位。

波羅的海交易所最新市場報告分析，海岬型船舶市場節後參與度有所回升，但太平洋區域持續承壓，C5運價呈下降趨勢，礦商支撐不足以抵消船舶供應增加的壓力。成交價從約八·三○美元逐步下滑至七·八○至八美元區間，進一步強化疲軟基調。大西洋方面，南巴西及西非至中國的業務仍以位置和裝期為主，一月底貨盤略有溢價，而二月裝期則以折扣成交。C3市場情緒走弱，買盤下探至二○·五○至二○·八○美元區間，同時跨大西洋及七島航線的疲軟成交進一步拖累回報。波羅的海海岬一八二型5TC租金指數大幅下跌，從二七六五二美元降至二三九四七美元，反映出船舶名單拉長及整體市場情緒走弱帶來的壓力。

巴拿馬型船舶在上周結束時表現穩健，去程航線隨參與者回歸並對一月底及二月初裝期詢盤增加。大西洋整體保持相對穩定，去程航線韌性增強，跨大西洋需求維持溫和。太平洋印尼需求逐步升溫，船東維持較強運價預期，尤其針對現代船型。亞洲即期供應收緊支撐運價。整體市場穩步改善，波羅的海巴拿馬型5TC租金指數上周續漲，最終收於一二一○八美元。

極限靈便型/超靈便型船舶，大西洋運價偏弱，一艘六萬六千載重噸船在Recalada交船，吉大港還船，航次運費一萬五千五百美元外加五十五萬美元壓艙補貼。跨大西洋航線方面，一艘六萬一千載重噸船據傳從南美東岸交船，運價在二萬美元多。歐洲大陸-地中海航線缺乏動力，一艘六萬三千載重噸船傳聞從歐洲大陸交船，地中海還船，運價一萬七千五百美元。亞洲情況類似，即期船舶充裕，一艘新造六萬四千載重噸船在釜山交船，執行北太平洋航次，還船東南亞，運價一萬一千美元。